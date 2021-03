Prof. Gut: Pandemia będzie trwała aż ogłosi się koniec – to kwestia umowy [VIDEO]

Wirusolog prof. Włodzimierz Gut był gościem Radia Gdańsk. Ekspert wysnuł ciekawą tezę dot. zakończenia domniemanej pandemii.

– Pandemia będzie trwała do momentu ogłoszenia jej zakończenia, ponieważ wirus zostanie. Sprawa jest umowy, przy jakim poziomie zakażeń w populacji ogłosi się koniec pandemii – powiedział poważany wirusolog Włodzimierz Gut w Radiu Gdańsk.

Czy to oznacza, że pandemię można znieść ustawą? Kiedyś żartowano, że socjaliści chcieliby ustawą znieść ubóstwo.

Jeśli to takie proste i aby zakończyć pandemię wystarczy ogłosić jej koniec – to dlaczego nikt tego nie robi? Wolnościowcy od dawna mówią, że należy wrócić do normalności.

Prof. Gut zauważa, że wszystko zależy od umownego poziomu zakażeń, który równałby się końcowi pandemii. A jeśli nie zostanie on ustalony? Będziemy podtrzymywać reżim z powodu jakiejś śmiesznie małej liczby wykrytych infekcji?

Okazuje się, że to, co wolnościowcy głosili od samego początku, jest prawdą. Stwierdzenie wirusologa brzmi jak formułowane od kilku miesięcy w niektórych kręgach tezy o tzw. „plandemii”.

Źródło: Radio Gdańsk