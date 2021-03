Robert Winnicki wyjaśnia, dlaczego jego zdaniem lockdown nie działa

Konfederacja jako jedyna partia polityczna opowiada się za zakończeniem lockdownu. Robert Winnicki wyjaśnił, dlaczego jego zdaniem zamykanie gospodarki nie działa na koronawirusa.

W rocznicę lockdownu Konfederacja złożyła symboliczny wieniec przed Kancelarią Premiera. Jak wskazali czołowi politycy tego ugrupowania, w ciągu roku efekt lockdownu mamy co najwyżej taki, że w rozsypce znajduje się służba zdrowia, edukacja, gospodarka, a wirus SARS-CoV-2 hula nadal w najlepsze.

Konfederacja po raz kolejny zaapelowała więc, aby skończyć lockdown. Jeden z dziennikarzy zapytał, skąd przekonanie polityków, że lockdown nie działa. Odpowiedział Robert Winnicki.

– Patrzymy na to, jak kolejne lockdowny wpływają na sytuację epidemiczną i zdrowotną. Oceniamy, że mają z nią znikomy związek. Jeśli weźmiemy pod uwagę różne stany w USA, prowadzące różne polityki – jedne bardziej otwarte, drugie bardziej zamknięte – to… – zaczął Winnicki.

– Jeśli weźmiemy pod uwagę państwa Europy, prowadzące często bardziej restrykcyjną politykę od Polski. Weźmy Czechy, które zmagają się z kolejną falę. Jeśli spojrzymy na państwa, które prowadzą łagodniejszą politykę od Polski, jak Szwecja… – kontynuował poseł Konfederacji.

– To zobaczymy, że nie ma żadnej reguły, jeśli chodzi o to, w jaki sposób radzić sobie z koronawirusem. Lockdown gospodarczy, jak pokazują wszystkie doświadczenia, nie działa na to, jak przebiegają kolejne fale koronawirusa. To jest wniosek, jaki wyciągamy nie tylko z sytuacji polskiej, lecz z sytuacji ogólnoświatowej – przedstawił stanowisko Konfederata.