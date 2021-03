Pałowanie i armatki wodne. Gorąco podczas antylockdownych protestów w Amsterdamie [VIDEO]

Demonstracja „Picie kawy dla wolności” została ogłoszona na Facebooku i była skierowana przeciwko polityce władz Amsterdamu.

Protestujący zebrali się około południa na Museumplein. Pozwolenie na manifestację dotyczyło jednak innej części miasta – Arena Parku.

Z informacji podanej na oficjalnym koncie Urzędu Miasta (Gemeente) na Twitterze wynika, że demonstracja została rozwiązana, a jej uczestnicy wezwani do rozejścia się. Portal NU informuje, że podobnie jak w sobotę, policja użyła przeciw protestującym armatek wodnych.

Poniżej nagrania z sobotnich protestów.

NOT ON THE "NEWS": Amsterdam today armed forces veterans are there forming a line of defence between the police and crowds of protestors. Previous weeks demos have seen aggressive policing. pic.twitter.com/hcUxEDiY2G

— Global Anti Lockdown Alliance (@Demo2020cracy) March 20, 2021