50-latek chciał zrobić karierę. Został piękną 20-latką [VIDEO]

Fan motocykli chciał podbić media społecznościowe. Na drodze stanął mu jednak pewien problem. Mianowicie jest on 50-letnim mężczyzną. Tymczasem karierę na portalach społecznościowych robią głównie młode kobiety.

Dlatego 50-latek postanowił zostać… 20-letnią piękną Japonką. Aby tego dokonać mężczyzna wykorzystał aplikacje do edytowania wizerunku – w tym w czasie rzeczywistym.

To m.in. aplikacja FaceApp.

Efekt był piorunujący. 20-letnia dziewczyna kochająca motory szybko stała się popularną influencerką.

みなさーん٩( ˆoˆ )۶

おバイクしてますかぁ✨💖

もうすぐ春ですよ🌷🌼🌸

年齢:昭和の○○○

身長:166

住み:イバラキ🍠

大好き:バイクいじり😘

一言: Life is once, play this world#バイク乗りと繋がりたい #バイク乗りとして軽く自己紹介 pic.twitter.com/t28mZmJ4vg

— 宗谷の蒼氷 (@azusagakuyuki) February 10, 2021