Nie ma takiego bawienia się. Policja rozbiła karnawałową koronaimprezę w Marsylii [VIDEO]

Tysiące przebranych uczestników karnawału tańczyło i bawiło się w dzielnicy La Plaine na słynnym zabytkowym placu Jean-Jauresa bez maseczek medycznych, ale w maskach karnawałowych z wizerunkami znanych polityków, celebrytów i lekarzy.

– To niewiarygodne! W Marsylii jest coś, czego nie można przegapić, to karnawał – powiedział mediom 26-letni Romain, przebrany za piekarza. – Młodzi ludzie mają dość zamykania się. Nie ma tu słabych starszych ludzi, tylko młodzi ludzie – dodał.

Mężczyznę poparli inni uczestnicy zabawy w przebraniach słoneczników, goryli, sportowców, jak Zinedine’a Zidane’a czy najbardziej znanego francuskiego epidemiologia prof. Didiera Raoulta.

– Jest to niezadeklarowane zdarzenie, które uważamy za odpowiedzialne, ponieważ gesty barierowe nie są przestrzegane. Przeprowadzamy kontrole wokół pochodu, w szczególności noszenie masek, a osoby naruszające przepisy są karane grzywną – poinformowała agencję AFP lokalna policja.

Policja interweniowała po godz. 18., aby rozproszyć zgromadzenie w Starym Porcie, gdzie doszedł pochód roztańczonych uczestników. Funkcjonariusze zatrzymali siedem osób.

The French #Marseille police used tear gas to disperse a large-scale carnival, which was not authorized by the authorities, in which about 6.5 thousand people took part. Participants in the march were without masks and did not keep their distance pic.twitter.com/2fLlTV8ULJ

— ivan (@ivan8848) March 21, 2021