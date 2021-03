Skandal w Amsterdamie. Policja pałuje przeciwników obostrzeń w Holandii [VIDEO]

Międzynarodowe Marsze o Wolność przetoczyły się przez ulice wielu miast w całej Europie. Jeden z nich miał miejsce w sobotę 20 marca w Amsterdamie.

Holenderska policja postanowiła pokazać, czym są europejskie standardy ery mniemanej pandemii, i dać tym samym przykład takiej na przykład Białorusi, gdzie to prawa człowieka są łamane. Nie, to co w Holandii, tam nawet cios pałą od policjanta jest przyjemniejszy.

W sobotę w Amsterdamie odbyły się masowe protesty przeciwników lockdownu, które przerodziły się po raz kolejny w starcia z tamtejszą policją. Na nagraniach, które udostępniono w mediach społecznościowych, widać jak policja m.in. pałuje przeciwników obostrzeń.

Na pierwszym nagraniu widać, jak policja zaczyna pałami atakować i bić mężczyznę, który bez maski przejeżdża między policyjnym kordonem. Co było powodem interwencji nie wiemy, jednak skala brutalności policji jest przytłaczająca.

– Holandia, policjant wyjaśnia obywatelowi zasady zachodnioeuropejskiej demokracji tak, aby wiedział, że to nie jakaś dzika Białoruś… – komentuje użytkownik Twittera „Arachnid”.

Holandia, policjant wyjaśnia obywatelowi zasady zachodnioeuropejskiej demokracji tak, aby wiedział, że to nie jakaś dzika Białoruś…🤦‍♂️👁️ pic.twitter.com/ThA6cKcunf — Arachnid (@Arachnidualny) March 21, 2021

Na drugim nagraniu widać jak policjant pałką uderza kobietę, a także towarzyszącego jej mężczyznę. W tle natomiast widać użycie armatek wodnych wobec protestujących.