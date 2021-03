Edyta Pazura straciła głowę! Czy Cezary wykorzysta to w przyszłości?

Edyta Pazura uwielbia chwalić się swoim życiem prywatnym. Dość często zdarza się jej „wrzucać” do sieci fotki pokazujące codzienność jej rodziny. Teraz jednak zaskoczyła wszystkich.

Tym razem Edyta Pazura umieściła kolejne zdjęcie z ich bajecznych wakacji, jednak nieco niekompletne.

Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez 𝐄𝐝𝐲𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐳𝐮𝐫𝐚 (@edyta_pazura)

„Zdjęcie pamiątkowe z samowyzwalacza… #CośNiePykneło #CzyOnChceMiDaćKlapsa” – czytamy w opisie.

Jak można się domyślić, czytając wpis pod zdjęciem, zawiódł fotograf, a ściślej mówiąc samowyzwalacz. To przez felerne ustawienie, w kadrze zabrakło dość istotnej części ciała pani Pazury. Teraz jej dowcipny mąż będzie mógł w przyszłości dopasowywać różne głowy, w zależności od sytuacji, jaka zaistnieje w ich życiu.

Swoją drogą należy pogratulować dystansu do siebie pani Edycie. Z drugiej strony może to jedynie kokieteria i zręczny wykręt, by nie pokazywać plażowego wyglądu bez retuszu. Reszta modelki najwyraźniej, jej zdaniem, jest bez zarzutu.