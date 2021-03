Mentzen: „Lockdown jest zupełnie jak socjalizm”

Dr Sławomir Mentzen porównał w swoim wpisie w mediach społecznościowych lockdown i socjalizm. Jego zadaniem oba stany mają ze sobą wiele wspólnego.

„Lockdown jest zupełnie jak socjalizm” – napisał Menzten.

Wyliczał, że „jedno i drugie:

– wygląda obiecująco

– służy zniszczeniu klasy średniej

– jest wymierzone w przedsiębiorców

– nie działa

– niszczy gospodarkę

– jest wprowadzane przez nieudolny rząd

– podoba się niepracującej części społeczeństwa

– kosztuje mnóstwo pieniędzy

– poprzednio nie było prawdziwe

– tym razem na pewno się uda” – podsumował polityk Konfederacji.

Wpis Mentzena to reakcja nie tylko na politykę rządu warszawskiego prowadzoną przez ostatni rok, lecz także na dzisiejszą konferencję prasową. Premier Matusz Morawiecki i szef pandemicznego resortu zdrowia Adam Niedzielski ogłosili lockdown w lockdownie.

Oprócz obowiązujących do tej pory koronarestrykcji od soboty 27 marca do 9 kwietnia pojawiają się nowe ograniczenia:

– wielkopowierzchniowe (o pow. powyżej 2000m kw.) sklepy budowlane i meblowe zamknięte ;

– w placówkach handlowych 1 os./15m kw. w sklepach do 100 m kw. oraz 1 os./20m kw. w sklepach powyżej 100 m kw. ;

– w Kościołach 1 os./20m kw. ;

– zamknięcie salonów fryzjerskich, kosmetycznych etc. ;

– zamknięcie żłobków i przedszkoli (nie dotyczy dzieci pracowników medyków i służb porządkowych);

– działalność obiektów sportowych wyłącznie do sportu zawodowego.

Zarówno premier, jak i minister zdrowia zachęcili obywateli do spędzenia Świąt Wielkiej Nocy w wąskim gronie domowników. Zarekomendowali także przejście na pracę zdalną.

