Massachusetts chce przymusowo edukować o holokauście

Ustawodawcy z Massachusetts ponowili apel o obowiązkowe nauczanie o holokauście. Powodem miał być antysemicki incydent w drużynie futbolistów szkoły średniej w Duxbury. Nauczyciela będącego trenerem zespołu zawieszono do czasu zbadania sprawy.

AP poinformowała, że uczniowie-sportowcy używali „antysemickiego języka” podczas meczu 12 marca. Nawiązywali m.in. do Auschwitz oraz dreidela (bączka, granego głównie przez dzieci podczas żydowskiego święta Chanuki). Agencja nie podaje w jakim kontekście terminy były używane.

– Jako Żydówka, która straciła rodzinę w Auschwitz, córka weterana II wojny światowej, uważam, że informacje o drużynie futbolistów z Duxbury i używaniu przez nią antysemickiego języka są przerażające – tweetowała przewodnicząca stanowego Senatu Karen Spilka.

Według Demokratki nie wystarczy reagowanie na jeden incydent. Postulowała wprowadzenie gruntownej edukacji obejmującej administratorów, nauczycieli, trenerów, urzędników, sędziów i uczniów.

Senat Massachusetts zatwierdził w ubiegłym roku projekt ustawy o nauczaniu o ludobójstwie. Nie dotarł do republikańskiego gubernatora Charliego Bakera w celu sygnowania dokumentu. Ustawodawcy mają ponowić wysiłki zmierzające do przeforsowania aktu prawnego.

„Nauczanie o aktach ludobójstwa na całym świecie pomogłoby w promowaniu praw człowieka i ostrzeżeniu, że «nienawiść na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym lub religijnym może ogarnąć każdy kraj lub społeczeństwo, prowadząc do tragicznych konsekwencji»” – cytuje AP fragment projektu ustawy nawołującej do działania, aby nie dopuścić do kolejnego ludobójstwa. Podkreślono, że „zbrodnie ludobójstwa podobnie jak w przeszłości są wciąż popełniane na całym świecie”.

Do incydentu nawiązał przewodniczący stanowej Izby Reprezentantów Ronald Mariano. Zaznaczył, że jako były nauczyciel uznaje znaczenie nauki o ludobójstwie w celu powstrzymania bigoterii i nietolerancji.

– Program edukacji musi być prowadzony w sposób dostosowany do kultury i wieku. Jako były trener byłem szczególnie zniesmaczony, słysząc o tym, co wydarzyło się w Duxbury – stwierdził Demokrata.

W opinii waszyngtońskiego Muzeum Holokaustu (U.S. Holocaust Memorial Museum) edukacji o Holokauście w ramach programu nauczania w szkole średniej wymaga 17 amerykańskich stanów.

Dyrekcja szkoły w Duxbury poinformowała o wysłaniu nauczyciela będącego trenerem, Dave Maimarona, na płatny urlop administracyjny do czasu zbadania sprawy.

„Fakt, że członkowie naszej szkolnej społeczności używali tak obraźliwego języka, w tym języka antysemickiego, jest przerażający i rozczarowujący” – głosi oświadczenie szkoły.

Do niezależnego śledztwa wzywał prezes Ligi Antydefamacyjnej (przeciw zniesławieniom) w Nowej Anglii Robert Trestan.

Maimaron opublikował pisemne przeprosiny, nazywając język, który stał się przedmiotem potępienia „niewrażliwym, prostackim i nieodpowiednim”.

Źródło: PAP