Szalony pomysł rządu PiS. Ceny napojów znów pójdą w górę

Szykuje się kolejny wzrost cen napojów. Po podatku cukrowym, rząd chce wprowadzić system kaucyjny, obejmujący butelki szklane i plastikowe. Przedstawiono już wstępne założenia tego pomysłu, który niedługo ma wejść w życie.

Wiele wskazuje na to, że wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce jest już raczej nieuniknione. Co prawda, nie ma jeszcze projektu ustawy w tej sprawie, jednak pojawiają się pierwsze założenia. Mogą one sugerować kierunek planowanych regulacji. Najnowsze informacje pojawiły się podczas prezentacji przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska na seminarium Forum Rozwoju Lokalnego.

Zgodnie ze wstępnymi założeniami kaucja ma objąć wszystkie butelki szklane o pojemności do 1,5 litra oraz butelki plastikowe do pojemności 3 litrów. W praktyce oznacza to więc obciążenie kolejną opłatą wszystkich popularnych napojów. I kolejny wzrost cen w krótkim czasie po wejściu w życie tzw. podatku cukrowego.

Przedstawione podczas seminarium założenia nie obejmują opakowań aluminiowych. Wyjęte spod regulacji na razie są więc napoje w puszkach.

„Przez system kaucyjny należy rozumieć system, w którym przy sprzedaży produktów w opakowaniach pobierana jest opłata, która jest zwracana w momencie zwrotu opakowań lub odpadów opakowaniowych bez konieczności okazania paragonu potwierdzającego wcześniejsze uiszczenie kaucji” – wyjaśnił resort klimatu na jednym ze slajdów.

Na tym jednak nie koniec. Ministerstwo planuje także Rozszerzenie Odpowiedzialności Producenta (ROP). Jest to jeden z elementów nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Głównym założeniem tego rozwiązania ma być przeniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami i recykling na producenta wprowadzającego na rynek opakowanie, które powinno być poddane procesowi odzysku.

Źródło: wiadomoscihandlowe.pl