Jak za okupacji. Polacy przemycają amantadynę do szpitali covidowych

Amantadyna, o której ostatnio zrobiło się głośno, staje się coraz bardziej popularnym towarem w polskich szpitalach covidowych. Niestety oficjalne leczenie nią nie jest możliwe, więc Polacy przemycają lek w paczkach przekazywanym chorym.

Badania nad amantadyną ruszyły od tego tygodnia, mimo że doniesienia o jej skuteczności pojawiały się od roku. Z powodzeniem podaje ją chorym m.in. dr Włodzimierz Bodnar.

Dr Włodzimierz Bodnar w rozmowie z Polsat News opowiadał o tym, że pracuje bez maski, a dzięki amantadynie wyleczył kilkuset chorych. Także jego personel, który chorował na COVID-19, stosował amantadynę i ani jedna osoba nie zmarła, ani nie doznała ciężkich powikłań.

Badania nad amantadyną

O rozpoczęciu badań nad amantadyną poinformował prof. Konrad Rejdak, kierownik Kliniki Neurologii SPSK nr 4 w Lublinie, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Na antenie Radia ZET przyznał, że z powodzeniem zakończono wszystkie procedury niezbędne do rozpoczęcia badań nad lekiem.

– Chcemy, żeby przed świętami badanie już w pełni szło – deklarował prof. Rejdak. Jak podkreślał, pacjenci licznie donoszą, że lek pomaga, ale w pierwszej, najwcześniejszej fazie infekcji.

– To jest nisza, w ogóle w całej strategii terapeutycznej, bo dla pacjentów we wczesnej fazie choroby nie mamy wiele do zaoferowania – zaznaczył.

Przemycają amantadynę

Wielu lekarzy odradza jak na razie stosowanie amantadyny i wskazuje na brak badań potwierdzających jej skuteczność. Tych oczywiście nie ma, bo przez rok nikt ich nie zrobił. Przeszkodą dla prywatnych lekarzy jak dr Bodnar, była w tym przypadku biurokracja.

Polacy spoglądają jednak na amantadynę z ogromną nadzieją. Jak donosi „Fakt” rodziny chorych na COVID-19 przemycają lek do szpitali covidowych m.in. w paczkach z żywnością. Sposoby na przemyt amantadyny są bardzo różne. Często pakowana jest także do środków higienicznych jak mydło.

Nawet jeśli nie ma obecnie potwierdzonej badaniami skuteczności amantadyny w leczeniu COVID-19 to każdy powinien mieć prawo leczyć się czym chce. Każdy chory na COVID-19 powinien mieć prawo podejmowania nawet eksperymentalnych terapii na własną odpowiedzialność. Volenti non fit inuria.