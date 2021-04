Były senator PiS Waldemar B. zatrzymany. Polityk podejrzany jest o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad psem

Na jednej z dróg powiatu kościerskiego samochód z przywiązanym z tyłu psem został zarejestrowany przez innego uczestnika ruchu drogowego. Zatrzymano w tej sprawie byłego senatora PiS 61-letniego Waldemara B. Informację potwierdziła Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

Nagranie z brutalnym zachowaniem mężczyzny trafiło do Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. Na filmie widać, jak mężczyzna przywiązuje psa sznurkiem do samochodu, a następnie rusza autem. Początkowo zwierzę biegnie, ale później nie nadąża już za jadącym pojazdem. Przewraca się i jest ciągnięte za autem.

Film nagrał kierowca, który jechał za samochodem Waldemara B. Nagranie przesłał na policję mailem 30 marca 2021 roku. Policjanci ustalili, że osobą podejrzewaną o znęcanie się nad zwierzęciem jest 61-letni Waldemar B.

Rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk potwierdziła informację o zatrzymaniu Waldemara B. w związku ze sprawą znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzęciem. Grozi za to do 5 lat więzienia.

– Zahaczyłem go na smyczy o hak, tylko tyle. (…) Mam zwierzęta od 40 lat, kocham zwierzęta, nawet w adopcje koty wziąłem – tłumaczył B. w rozmowie z portalem interia.pl.

– Pies wydostał się poza ogrodzenie, szukałem go, odnalazłem i po prostu doprowadziłem go na swoją posesję. Pies biegł, krokiem sobie szedł – dodawał.

Według portalu Kościerski.info, do schroniska w fundacji Animalsi w Kościerzynie trafił pies z miejsca, gdzie mieszka zatrzymany. Pracownicy placówki nie byli jednak w stanie potwierdzić, czy to to samo zwierzę z nagrania.

Waldemar B. to były senator PiS i znany na Kaszubach lokalny polityk. Do Parlamentu dostał się w wyborach w 2015 roku. W lutym 2018 roku został zawieszony przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego w prawach członka PiS po serii kontrowersyjnych wpisów. Został senatorem niezależnym. W 2019 roku starał się o reelekcję z własnego komitetu wyborczego, jednak bez powodzenia.

Źródła: kościerski.info/polsatnews.pl