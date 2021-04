Gowin orbituje: brak maski może zabić

Jarosław Gowin, szef Porozumienia i członek rządu, twierdzi, że brak maseczki zabija. Swoimi przemyśleniami podzielił się z mediami podczas konferencji prasowej.

Wicepremier Jarosław Gowin szefuje Porozumieniu, które rzekomo ma być wolnościową opcją w koalicji rządzącej. Jest to jednak wolnościowość bezobjawowa, co polityk udowodnił dziś po raz kolejny.

– Jako minister gospodarki, ale i ktoś, kto poprzednie dwa tygodnie spędził w szpitalu, skieruję słowa apelu do osób, które mijałem jadąc z ministerstwa do Kancelarii Premiera, do tych osób, na twarzach których nie widziałem maski: brak maski może zabić – grzmiał podczas konferencji prasowej polityk.

– Może zabić tego, kto nie ma tej maski, może zabić inną osobę, może doprowadzić do zniszczenia miejsc pracy, do zniszczenia konkretnej polskiej firmy. Jesteśmy w kluczowym momencie walki z pandemią – uzupełnił.

Te słowa nie zwiastują niczego dobrego – najwyraźniej nie zanosi się na zdjęcie obowiązku zasłaniania ust i nosa. Tymczasem są miejsca, w których obywatele mogli wyrzucić maseczki na śmieci, a mimo to liczba zakażeń spada – pisaliśmy o tym: