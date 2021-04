Jadł hot-doga, więc nie miał maseczki. Straż miejska nie przepuściła okazji i ruszyła do akcji [VIDEO]

Jesteś głodny i jesz hot-doga na otwartej przestrzeni? Na pewno nie masz maseczki i już straż miejska się Tobą zajmie. Przekonał się o tym na własnej skórze mieszkaniec Tarnowa.

Strażnicy miejscy z Tarnowa zatrzymali mężczyznę, który jadł hot-doga. Powód? Oczywiście brak maseczki.

Do kontrowersyjnej interwencji straży miejskiej z Tarnowa doszło 29 marca. Po kilku dniach w sieci pojawił się film ze zdarzenia. Zajście nagrały kamery przemysłowe oraz jeden ze świadków.

„Słyszałem jak mężczyzna tłumaczy strażnikom, że nie mogą mu zabronić jeść na świeżym powietrzu. Obrócił się na pięcie i próbował od nich odejść bez żadnej agresji. Funkcjonariusze we dwóch zaczęli dostawiać się do niego, blokować go i tak jakby otaczać. Pewno chodziło im o to, żeby nie mógł odejść. I szli tak z nim przez kilkanaście metrów. Przed radiowozem zaczęła się ostrzejsza wymiana zdań. Jeden ze strażników zaczął go dusić, ten drugi zaczął otwierać drzwi, żeby go wsadzić na pakę” – opisuje sytuację świadek zdarzenia w rozmowie z Radiem Eska.

Straż miejska widzi inaczej całą sytuację. Wydała komunikat, w którym broni funkcjonariuszy.

„Mężczyzna w trakcie podjętej interwencji odepchnął strażnika, kolejny raz przeklinając. Funkcjonariusze zastosowali środku przymusu bezpośredniego wobec sprawcy wykroczenia. Mężczyzna stawiał bierny i czynny opór, przeklinając w kierunku strażników, ignorując wydawane polecenia przez strażników” – napisano w oświadczeniu.

Nie wiadomo, czy mężczyzna dokończył spożywanie hot-doga. Wiadomo natomiast, że został przewieziony na komisariat policji. Mają mu zostać postawione trzy zarzuty: nie zasłonięcie ust i nosa maseczką ochronną, nieokazanie dokumentu tożsamości i zakłócanie spokoju w miejscu publicznym.

Niedawno do podobnej sytuacji doszło w Ełku. Wówczas prezydent miasta natychmiast wystąpił o kontrolę, a śledztwo wszczęła prokuratura. Strażnicy uczestniczący w interwencji poszli na urlop.

Całe zajście z Tarnowa do obejrzenia poniżej.