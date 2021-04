Ma powstać zespół do uzgadniania stanowisk PiS, Fideszu i Ligi. „Kontroferta wobec sił odcinających się od szacunku dla prawdy”

Po czwartkowym spotkaniu premierów Polski i Węgier, Mateusza Morawieckiego i Viktora Orbana, oraz szefa włoskiej Ligi Matteo Salviniego w Budapeszcie powołany zostanie zespół do uzgadniania stanowisk między ich partiami – powiedziała wiceszefowa Fideszu Katalin Novak.

„W konsekwencji dzisiejszego spotkania powołamy zespół, który w imieniu trzech partii będzie w przyszłości uzgadniał stanowiska. Zaczniemy też pracować nad tym, by europejski renesans, europejska odnowa miała coraz bardziej instytucjonalne wsparcie” – powiedziała Novak w telewizji M1.

Morawiecki, Orban i Salvini zapowiedzieli po spotkaniu w Budapeszcie współpracę na rzecz renesansu Europy i jej wartości. Polski premier podkreślił, że Europa nie może być dyktatem silniejszych. „Siły, które odcinają się od wspólnego dorobku tradycji Europy, szacunku do rodziny, suwerennego państwa, godności człowieka, szacunku dla prawdy, prawa narodów do samostanowienia – to są siły, którym chcemy zaproponować pewną kontrofertę” – powiedział.

Novak zaznaczyła, że aby uczestniczyć w debacie na temat przyszłości Europy, trzeba się przygotować na odpowiednim poziomie, „aby napełnić treścią wydarzenia, które są jeszcze przed nami”. „Planujemy w najbliższym roku serię osnutych wokół różnych tematów wydarzeń” z udziałem przywódców Fideszu, PiS i Ligi oraz innych osób – dodała.

Pytana o rozejście się dróg Fideszu i Europejskiej Partii Ludowej podkreśliła, że należy rozróżniać kierownictwo EPL i jej partie członkowskie. Zaznaczyła, że choć kierownictwo jednoznacznie opowiedziało się po stronie europejskiej lewicy, to „także obecnie (w EPL) są takie partie i politycy, którzy zachowali europejskie wartości centroprawicowe, wartości chrześcijańsko-demokratyczne”. Zaznaczyła, że Fidesz nadal utrzymuje z nimi kontakty.

NCzas/PAP