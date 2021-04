Niedzielski OSZALAŁ! „Nigdy już nie wrócimy do świata sprzed pandemii”

Nigdy nie wrócimy do czasów sprzed ogłoszonej pandemii. Jeśli obecna się kiedyś zakończy, to przyjdą kolejne. Część osób już zawsze będzie żyła w strachu i nosiła maseczki.

Takie wnioski płyną z wywiadu ministra zdrowia Adama Niedzielskiego dla portalu tvn24.pl.

Przedstawiciel rządu przyznaje, że nie spodziewał się tak ostrej trzeciej fali koronawirusa. Za wszystko – jego zdaniem – odpowiada brytyjska mutacja wirusa SARS-CoV-2.

Niedzielski widzi pewne wyhamowania tendencji wzrostowej zakażeń i przewiduje, kiedy nastąpi szczyt trzeciej fali.

– Okolice świąt to powinien być szczyt. Mówię tu o liczbie zakażeń, potem za 7-10 dni nadejdzie szczyt hospitalizacyjny. Następnie niestety będziemy mieli do czynienia ze wzrostem zgonów, które będą tego konsekwencją – uważa.

Według Niedzielskiego w czerwcu jako społeczeństwo możemy osiągnąć odporność populacyjną.

– Patrząc na to, że równolegle będziemy szczepić i realnie ze szczepieniami przyspieszać, to naprawdę uważam, że przed wakacjami będziemy mieć coś w rodzaju odporności populacyjnej – mówi.

„Pora zacząć oswajać się z myślą, że to nie jest ostatnia pandemia w naszym życiu”

Czy to oznacza powrót do normalności znanej sprzed ogłoszonej pandemii? Absolutnie nie.

– Jeśli mnie pytacie, czy wrócimy do czasów sprzed pandemii, to nie. Nie wrócimy. Nigdy. Nigdy! Nigdy już nie wrócimy do świata sprzed pandemii. Część z nas już zawsze będzie używała maseczek i będzie trzymała dystans w obawie przed zakażeniem – przewiduje minister.

– Dokładnie tak. I powiem więcej: my musimy być świadomi i pewni takiego zagrożenia – odpowiada na pytanie, czy po wariancie brytyjskim albo afrykańskim pojawi się inna mutacja koronawirusa.

– Pokolenie dzisiejszych 50- i 40-latków będzie do końca swoich dni żyło w stanie zagrożenia epidemicznego. (…) Zagrożeń biologicznych będzie już tylko więcej. Mało tego: będą coraz bardziej niebezpieczne i świat będzie na nie reagował inaczej niż reagował do tej pory. Inspekcje sanitarne będą jednymi z lepiej wyposażonych instytucji we wszystkich krajach. Pora zacząć oswajać się z myślą, że to nie jest ostatnia pandemia w naszym życiu – twierdzi.

Niedzielski zdradził, że jest zaskoczony brudnym światem polityki i hejtem, jaki się na niego wylewa za podejmowane decyzje. Twierdzi jednak, że są one wyważone, przemyślane z każdej strony i podjąłby je raz jeszcze.

Kiedyś na pewno przyjdzie moment, że odejdzie ze stanowiska ministra zdrowia. Czy planuje pozostać w polityce?

– O tym na razie nie myślę. Ale jak wchodzi się w ten świat, to polityka już po prostu wciąga – powiedział Niedzielski w wywiadzie dla portalu tvn24.pl.