Dr Grzesiowski chce walczyć z pandemią i psychopatami! „Róbmy swoje”

Saczka zarzucał Grzesiowskiemu „wielokrotne wprowadzanie opinii publicznej w błąd”, a także „deprecjonowanie instytucji państwowych” i „promowanie niesprawdzonych rozwiązań medycznych”. Saczka miał też napisać, że pragnie „powiadomić o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego przez pana doktora Grzesiowskiego”. „Przewinienie” to miało polegać „na wielokrotnym wprowadzaniu opinii publicznej w błąd niepotwierdzonymi i nieprawdziwymi informacjami na temat epidemii COVID-19, prezentowanymi w licznych wywiadach udzielanych mediom”.

W obronie dra Grzesiowskiego na antenie TOK FM stanął prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, prof. Andrzej Matyja. – To pismo było dla mnie szokiem. Zawiadomienie do mnie o możliwości popełnienia przestępstwa przewinienia zawodowego było ogromnym zaskoczeniem – skomentował. Jednak jeszcze niedawno sam zapowiadał „przesłuchania” lekarzy wątpiących w szczepienia na Covid.

Na Twitterze dr Paweł Grzesiowski podziękował za liczne wyrazy wsparcia. „Kochani! To, co dzieje się od wczoraj wokół mnie jest niebywałą eksplozją pozytywnej energii. Tysiące wypowiedzi, maili, SMSów wspierających. Za wszystkie te dowody zaufania serdecznie dziękuję❤” – napisał.

Lekarz zadeklarował także dalszą „walkę z pandemią i psychopatami”. „Jestem bardzo wzmocniony do dalszej walki z pandemią i psychopatami. Róbmy swoje!” – dodał.

