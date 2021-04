Nowy sposób działania oszustów. Wysyłają fałszywe zaproszenia na szczepienia

Portugalskie służby przestrzegły przed szybko rosnącą liczbą fałszywych zaproszeń na rzekome szczepienia przeciw koronawirusowi. W ostatnich dniach najwięcej tego typu oszustw zanotowano w północnej części kraju.

Wśród dystryktów, w których na przełomie marca i kwietnia stwierdzono najwięcej oszustw związanych z zaproszeniami na rzekome szczepienia, jest Viana do Castelo, przy granicy z Hiszpanią.

Do sobotniego popołudnia ostrzeżenie do obywateli dotyczące tego typu oszustw potwierdzili m.in. urzędnicy gmin w Viana do Castelo, Seixas i Caminha. Ujawnili oni, że część zaproszeń przekazywanych jest telefonicznie przez osoby podszywające się pod pracowników regionalnej służby zdrowia.

Jak przypomniała telewizja SIC, dotychczas resort zdrowia przestrzegał przed oszustami próbującymi dostać się do domów seniorów oczekujących na szczepienia. Podczas tego typu wizyt osób udających personel medyczny potwierdzono liczne kradzieże.

SIC odnotowała, że masowe oszustwa związane ze szczepieniami miały miejsce w ostatnich dniach także w sąsiadującym z Portugalią od południowego wschodu hiszpańskim regionem Andaluzja. W czwartek nieznani sprawcy sparaliżowali na kilka godzin pracę jednego z punktów szczepień w Sewilli, po wysłaniu do ponad 2 tys. osób za pośrednictwem mediów społecznościowych wezwania na szczepienie. Oszukani internauci ustawili się w długich kolejkach, domagając się podania im preparatu przeciw Covid-19.

W sobotę portugalski rząd potwierdził, że z powodu rosnącej w Hiszpanii liczby zakażeń koronawirusem tamtejszy rząd postanowił wydłużyć kontrole graniczne między obu państwami do 17 kwietnia.

Z szacunków ministerstwa zdrowia Portugalii wynika, że w kraju wciąż utrzymuje się najniższa od września liczba zgonów i nowych zakażeń. W ciągu ostatniej doby zanotowano ich odpowiednio siedem i 280. W sumie zanotowano tam już ponad 16,8 tys. ofiar śmiertelnych koronawirusa oraz 283 tys. przypadków infekcji.

Źródło: PAP