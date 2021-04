Koniec TVN 24? Amerykanie wciąż bez koncesji

Discovery wciąż nie dostało odpowiedzi na wniosek o przedłużenie koncesji na nadawanie TVN 24. Czy PiS postanowiło iść na zwarcie z Amerykanami?

Czy TVN 24 zniknie we wrześniu z naszych telewizorów? Przyszłość stacji stoi pod znakiem zapytania, a Amerykanie wciąż nie otrzymali decyzji w sprawie wniosku o przedłużenie koncesji na nadawanie.

Zgodnie z prawem, każda firma, która ubiega się o przedłużenie koncesji na nadawanie, musi złożyć do KRRiT wszystkie potrzebne dokumenty najpóźniej rok przed wygaśnięciem aktualnego pozwolenia. Tymczasem Grupa Discovery, czyli właściciel TVN24, swój wniosek złożyła… w lutym 2020 roku.

Minął już ponad rok, a kontrolowany przez władzę PiS regulator nie podjął żadnej decyzji. Aktualna koncesja TVN 24 obowiązuje do 26 września 2021 roku.

Ostatni raz TVN 24 ubiegała się o przedłużenie koncesji w 2011 roku. Wówczas KRRiT decyzję podjęła w cztery miesiące.

Jeśli TVN 24 nie otrzyma przedłużenia koncesji to Amerykanie będą musieli zwinąć biznes… albo przenieść się zagranicę. Teoretycznie Discovery może spróbować ubiegać się o koncesję w innym kraju.

Niemniej wiązałoby się to najpewniej ze zmianą siedziby stacji i miejsca podejmowania decyzji redakcyjnych. Mec. Wojciech Szymczak, radca prawny w Kancelarii Prawnej Media wskazuje, że jeśli decyzja nie zapadnie lub nastąpi odmowa bez przesłanek, to Amerykanie będą mogli żądać odszkodowania od Skarbu Państwa.

Przypomnijmy, że PiS jest na wojnie z Amerykanami od dłuższego czasu. Pod koniec 2017 roku KRRiT nałożyła na nich gigantyczną karę finansową za relacjonowanie wydarzeń tzw. puczu, czyli wydarzeń w Sejmie od 16 do 18 grudnia 2016 roku.

KRRiT uznała, że stacja dopuściła się „propagowania działań sprzecznych z prawem i sprzyjanie zachowaniom zagrażającym bezpieczeństwu”, za co miała zapłacić niemal 1,5 mln złotych. Gdy jednak zainterweniował Departamentu Stanu USA regulator zdecydował o jej uchyleniu po niecałym miesiącu.

Powiedzmy tak: to co dzieje się w tej sprawie nie jest do końca normalne. Ale też – podkreślmy – TVN24 nie jest normalną stacją. Tworzona przez nią propaganda oraz wielokrotnie kontrowersyjne – tak to nazwijmy – traktowanie najważniejszych dla Polski tematów powodują, że jej kłopoty nie wywołują wielkiego współczucia.

Źródło: Wirtualne Media / InnPoland