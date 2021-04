W oparach koronabsurdu: W Hiszpanii pływanie w morzu tylko w maseczce

Władze Hiszpanii wydały nowy dekret, w myśl którego noszenie masek ma być obowiązkowe nie tylko na plaży, ale nawet podczas pływania w morzu. Nakaz ten dotyczy wszystkich osób powyżej 6. roku życia.

W myśl nowego prawa w Hiszpanii zasłanianie ust i nosa jest obowiązkowe „na ulicach, na zewnątrz oraz w każdej zamkniętej przestrzeni użytku publicznego lub która jest ogólnodostępna”. Dotyczy to więc także osób, które opalają się na plaży.

Do tej pory w Hiszpanii maski były obowiązkowe w miejscach publicznych, w tym na zewnątrz, jeśli nie można było zachować społecznego dystansu – co najmniej 1,5 m. Teraz jednak zniesiono ten warunek i nakazano noszenie masek.

Zmiany są zakrojone na szeroką skalę, ponieważ do tej pory rządy regionalne miały wolną rękę w dostosowywaniu przepisów w tym zakresie. Mogły więc wprowadzać wyjątki, np. znieść nakaz noszenia masek na plaży. Jednak zgodnie z nowym dekretem, samorządy utraciły tę możliwość. Oznacza to, że wszyscy muszą przestrzegać tych samych zasad. Budzi to spore obawy dotyczące stanu turystyki.

