Efekt Bidena. Przemytnicy ludzi ogłaszają się na Facebooku. Trwa najazd nielegalnych imigrantów na Stany Zjednoczone

Facebook pozwala reklamować się tym, którzy przemycają ludzi przez granice z Meksykiem do Stanów Zjednoczonych. „Podróż” ma być „całkowicie pewna i bezpieczna”.

Odkąd Joe Biden został prezydentem Stanów Zjednoczonych trwa prawdziwa inwazja nielegalnych imigrantów na ten kraj. Znów kwitnie biznes tzw kojotów, przemytników ludzi, a zwłaszcza dzieci. Rozwinął się do tego stopnia, ze zaczynają się oni ogłaszać nawet na Facebooku.

Amerykańska stacja telewizyjna pokazała kilka takich ogłoszeń reklamowych. „Podróż do Meksyku do Stanów Zjednoczonych. Koszt 8000 USD. W 100% bezpieczna” – zachwala po hiszpańsku i w niewprawnym angielskim jedna z przemytniczych grup. Ogłoszenie skierowane jest do mieszkańców Ameryki Środkowej, którzy mieliby dostać się do Meksyku, a potem do Stanów Zjednoczonych. „Przechodzisz przez Matamoros (graniczne miasto w Meksyku – przyp. red.). Idziesz godzinę, potem jazda samochodem, aż dojedziesz do rodziny” – reklamują się kolejni przemytnicy.

Konto „Cruzo gente para los estados unidos” publikuje: „Witam drodzy przyjaciele. Jestem tu, by zaoferować wam bezpieczną podróż z Ekwadoru do Houston w Teksasie. Więcej informacji na WhatsAap”. Wiele ogłoszeń oferuje przedostanie sie do Stanów Zjednoczonych bez pokonywania muru, czy przeprawianie się przez rzekę Rio Grande. Czasami podają tez przybliżone lokalizacje – nazwy miejscowości po meksykańskiej i amerykańskiej stronie. Przemytnicy są na tyle pewni siebie, że nieraz podają numery telefonów. Wszyscy obiecują, że ostateczna zapłata następuje dopiero po dotarciu do krewnych. Po ujawnieniu ogłoszeń zostały one usunięte z Facebooka.

To nie pierwszy raz, kiedy przemytnicy ludzi wykorzystują Facebooka do promowania swojej działalności przestępczej. W sierpniu 2020 roku Chris Tomlinson z Breitbart informował, że przemytnicy z Bliskiego Wschodu używają Facebooka do promowania „rejsów” dla nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu do Europy.

Decyzje Bidena sprawiły, że trwa prawdziwa inwazja nielegalnych imigrantów na Stany Zjednoczone. Nowa administracja obiecała m.in. amnestie dla nielegalnych imigrantów przebywających dna terenie USA. Kto żyw więc spieszy, by przedostać się do Stanów Zjednoczonych i być nią objętym.