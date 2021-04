PILNE! Lockdown przedłużony! Minister Niedzielski ogłasza obostrzenia, restrykcje, nakazy i zakazy

Wszystkie obostrzenia, restrykcje, nakazy i zakazy zostają przedłużone o kolejny tydzień – do 18 kwietnia. Informację przekazał na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

W środę poinformowano o wykryciu 14 910 przypadków zakażeń koronawirusem. Wykonano 90 901 testów, co oznacza, że pozytywnych było ok. 16 proc. testowanych. To znaczny spadek w stosunku do okresu przedświątecznego, gdy mniej więcej co czwarty test dawał wynik pozytywny.

– Obserwowane ostatnio wyniki dotyczące nowych zakażeń, które dają pewną nadzieję, są w tej chwili zbyt słabym sygnałem – jeśli można tak powiedzieć – żeby traktować je w optymistyczny sposób – uargumentował przedłużenie obostrzeń minister.

– Warto zaznaczyć, że to, co mieliśmy jako liczbę nowych zachorowań w zeszłym tygodniu, to ta fala kumulacyjna właśnie będzie przechodziła przez system szpitalnictwa – tłumaczył szef resortu zdrowia.

Tradycyjnie wspomniał też o przeważającej mutacji brytyjskiej, a tym razem dodał, że w Polsce są pierwsze przypadku wariantu brazylijskiego, a w Europie pojawiła się także mutacja nigeryjska.

Minister wskazał, że liczba osób zaszczepionych jest zbyt mała, by luzować obostrzenia, ale wyraził nadzieję, iż program szczepień niedługo przyspieszy.

Jednocześnie Niedzielski oczekuje na wzrost zakażeń w najbliższych dniach. Odpowiedzialni za to mają być Polacy, którzy przemieszczali się na Święta Wielkiej Nocy. Przypomnijmy, że to samo mówiono po Świętach Bożego Narodzenia, a wzrost zakażeń zaobserwowano dopiero w lutym, co nie mogło się wiązać ze świętami, tylko prawdopodobnie zwyczajnie z nadchodzącym sezonem chorobowym.

„Konsekwencje ewentualnej zwiększonej mobilności w czasie świąt, bo my czekamy na dane dotyczące mobilności, jaka miała miejsce w czasie świąt, skutek tego, jak się zachowaliśmy na święta, będzie widoczny tak naprawdę w przyszłym tygodniu. Wtedy przekonamy się, czy ta trzecia fala będzie stopniowo opadała, czy nie daj Boże złapie drugi oddech” – dodał Niedzielski.

Lockdown przedłużony. Jakie obostrzenia obowiązują?

Co najmniej do 18 kwietnia będzie obowiązywał zakaz handlu detalicznego artykułami budowlanymi, artykułami do remontu i meblami w obiektach o powierzchni powyżej 2000 m kwadratowych.

Przedłużono zakaz działalności salonów fryzjerskich i urody, salonów kosmetycznych, studiów tatuażu oraz piercingu.

W placówkach handlowych, na targu lub poczcie obowiązują limity osób: 1 osoba na 15 m kw. – w sklepach do 100 mkw. oraz 1 osoba na 20 m kw. w sklepach powyżej 100 m kw.

Ograniczenie do 1 osoby na 20 m kw. dotyczy też obiektów kultu religijnego. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób.

Działalność obiektów sportowych została ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Amatorzy nie mogą trenować hobbystycznie. Wszelkie wydarzenia będą mogły się odbywać bez udziału publiczności.

Centra i galerie handlowe pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni.

Obiekty hotelowe pozostają zamknięte (z wyjątkiem m.in. hoteli robotniczych, a także np. dla medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy – katalog wszystkich wyjątków znajduje się w rozporządzeniu).

Zamknięte wciąż są teatry, kina, muzea i galerie sztuki, tak jak i siłownie, kluby fitness, stoki narciarskie, baseny, sauny, solaria.

Gastronomia może działać jedynie na wynos i w dostawie.

Uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, uczą się zdalnie.

Zamknięte pozostają żłobki i przedszkola. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).