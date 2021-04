PiS przedłużył LOCKDOWN! Pitoń: TACZKA dla NIEDZIELSKIEGO! [VIDEO]

Przedsiębiorcy mają już dość szaleństw PiS i przedłużania lockdownu. O tym, że ekipa Mateusza Morawieckiego i Adama Niedzielskiego nie odpuści ostrzegał Sebastian Pitoń.

Czarny scenariusz się ziścił. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że lockdown zostanie wydłużony do 18 kwietnia.

Co gorsza, PiS zdaje się szykować do kolejnych skandalicznych ruchów. W przyszłym tygodniu ma bowiem zapaść decyzja dot. następnych ruchów – w tym przedłużenia lockdownu.

Natomiast co decyzja rządu PiS oznacza w praktyce? To wyrok śmierci dla tysięcy polskich przedsiębiorców, którzy tonący w długach, bez szansy na zarabianie pieniędzy będą zmuszeni do zwijania swoich interesów.

Zamknięte pozostaną również centra i galerie handlowe (z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek, drogerii, salonów prasowych i sklepów zoologicznych). Z kolei restauratorzy, lokale gastronomiczne mogą wydawać posiłki tylko na wynos.

Co więcej, jakby tego było mało, zamknięte pozostaje salony fryzjerskie i kosmetyczne w całej Polsce. Polki na pewno sobie to zapamiętają.

Zamknięte pozostają też siłownie i kluby sportowe. To właśnie branża fitness była obok restauratorów i hotelarzy jedną z najbardziej poszkodowanych gałęzi gospodarki.

A przypomnijmy, że niedawno okazało się, że państwowy ubezpieczyciel – PZU, zamierza wejść na rynek fitness i zaoferować własne karty sportowe! Wszystko cenę sektora prywatnego.

O tym, że PiS swoimi działaniami ściągnie na siebie gniew Polaków mówił niedawno Sebastian Pitoń z Góralskiego Veta.

„Ich czas się kończy. (…) Pojadę Braunem, jesteśmy jak w trzeciej części Gwiezdnych Wojen, misie nawalają się z metalowym kurczakiem, ale Luke Skywalker wyłącza główny reaktor na Gwieździe Śmierci. Kiedy główny reaktor zostanie wyłączony, kiedy wojna o pieniądz zostanie wygrana ostatecznie, to wszystkie te kukiełki, wszystkim tym Niedzielskim wyłączona zostanie moc, oklapną i przestaną występować w wiadomościach” – stwierdził Pitoń.

Źródło: Tomasz Sommer Extra