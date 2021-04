Pomaska i KO się załamią. Niemcy chcą rosyjskiej szczepionki i będą ją produkować

Niemiecki kraj związkowy Bawaria jeszcze podpisze umowę przedwstępną z producentem rosyjskiej szczepionki Sputnik V – oświadczył w Monachium premier regionu Markus Soeder po spotkaniu swojego gabinetu. Preparat ma być wytwarzany w bawarskim Illertissen. Poseł PO Agnieszka Pomaska twierdzi, że tylko łasce Niemców zawdzięczamy to, iż mamy się czym szczepić

Jeśli szczepionka zostanie zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków, Bawaria otrzyma ją natychmiast – dodał Soeder, cytowany przez portal RND.

– Jeśli Sputnik zostanie zatwierdzony w Europie, (…) Bawaria otrzyma dodatkowe dawki szczepionki za pośrednictwem tej firmy – myślę, że będzie to 2,5 miliona dawek – prawdopodobnie w lipcu, w celu zwiększenia dodatkowych możliwości szczepień w Bawarii – powiedział szef regionalnego rządu.

Rosyjska szczepionka jest obecnie nadal testowana przez Europejską Agencję Leków (EMA). Zakład w Illertissen miałby po zatwierdzeniu produkować szczepionkę na zlecenie twórców Sputnika.

Informacja ta wywołała poruszenie, ale spotkała się także z krytyką. Dietmar Bartsch, szef grupy parlamentarnej partii Lewica w Bundestagu, powiedział, że Soederowi chodziło o sygnał „Bawaria przede wszystkim!”.

– W kryzysie potrzebna jest przede wszystkim solidarność, a nie bezgraniczny egoizm dyktowany własną karierą – powiedział Bartsch w rozmowie z RedaktionsNetzwerk Deutschland. Nie wiadomo na czym owa solidarność miałaby polegać. Być może lewicowiec uważa, że powinno je jak ktoś umiera na koronawirusa, to inni solidarnie też powinni to zrobić. Albo jak nie ma leku, to inni też nie powinni z niego korzystać.

Umowa z Rosjanami to ostateczne i upokarzające przyznanie, że Unia Europejska poniosła kompromitująca klęskę przy kontraktowaniu szczepionek.

Teraz należy spodziewać się, że kolejne kraje unijne będą zabiegać u Putina o rosyjski preparat.

Wiadomość o wspólnej produkcji w Niemczech rosyjskiej szczepionki to także prawdziwy cios dla PO, a zwłaszcza jej poseł Pomaski. Twierdzi ona, że tylko Unii, Niemcom i bogatym krajom zawdzięczamy to, że się szczepimy. Bo one odstąpiły nam swoja szczepionkę. Teraz okaże się, że Niemcy nie poumierają dzięki Rosjanom, którzy pozwolą produkować swój preparat Sputnik V.