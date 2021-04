Andrzej Sośnierz nie ma złudzeń: „My walki z epidemią nigdy nie toczyliśmy”

Andrzej Sośnierz, poseł Porozumienia zrecenzował postępowanie rządu wobec szalejącej epidemii. „My walki (z epidemią) nigdy nie toczyliśmy” – skwitował w rozmowie z RMF FM polityk Zjednoczonej Prawicy, który od roku nie szczędzi gorzkich słów, obserwując działania premiera Mateusza Morawieckiego i jego ludzi.

„To nie jest walka – to jest obrona przed epidemią” – tłumaczył były szef NFZ-u.

„Epidemia sobie u nas hula, na to niewiele mamy wpływu – i to jest bardzo niedobre, bo taki scenariusz przebiegu epidemii powoduje, że mamy liczne ofiary śmiertelne. My tą trzecią falę przeżywamy chyba najgorzej na świecie” – podkreślił.

Co ciekawe Sośnierz znalazł pozytywy w działaniach rządu. „Akcja szczepień w Polsce i tak przebiega relatywnie dobrze w stosunku do reszty Europy” – skomentował i zaznaczył, że cały proces jest zbyt skomplikowany, żeby uniknąć problemów.

„Przy tak dużej machinie, kiedy dziennie szczepionych jest kilkadziesiąt lub 100 tysięcy osób, nie ma siły, żeby coś niekorzystnego się nie wydarzyło” – przyznał.