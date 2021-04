Niedzielski zapowiada: „Podziemie fryzjerskie będzie ścigane”

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że osoby świadczące usługi fryzjerskie mimo wprowadzonego lockdownu będą ścigane. Ich postawę nazwał „skrajnie nieodpowiedzialną”.

Ostatnią decyzją ministra zdrowia Adama Niedzielskiego obostrzenia zostały przedłużone do 18 kwietnia. W ramach restrykcji zamknięte zostały m.in. salony fryzjerskie i kosmetyczne.

Jeszcze przed wejściem w życie zmian fryzjerzy zapowiadali, iż „podziemie powróci na 100 procent”. Właściciele zakładów mówili, że muszą pracować, by móc przetrwać.

Jak zapowiadali tak też zrobili. W sieci pojawiały się już informacje o tym, że niektórzy przedsiębiorcy działają nieoficjalnie za zasłoniętymi szybami, inni oferują swe usługi z dojazdem do domu. Kreatywność fryzjerów jest spora, a ich ogłoszenia można znaleźć nawet w mediach społecznościowych.

– Ja jestem pod wrażeniem pewnej beztroski. Jak można w sytuacji, w której liczba zgonów wynosi ponad 900 ryzykować czyimś zdrowiem i życiem – stwierdził w RMF FM szef resortu zdrowia Adam Niedzielski.

– To, że ludzie oswajają wirusa nie oznacza, że on staje się mniej groźny. Widzimy, jaka jest sytuacja w szpitalach, to skrajnie nieodpowiedzialne – dodał i podkreślił, że osoby, które nie przestrzegają obostrzeń i świadczą swe usługi „w podziemiu” będą ścigane.

