Cejrowski OSTRO jedzie! „Debile tego nie rozumieją, bo są debilami”

Wojciech Cejrowski w ostrych słowach skomentował na Facebooku pomysł wprowadzenia podatku cukrowego. Dostało się autorom tego rozwiązania.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia w życie wszedł podatek cukrowy, nazywany dla zmylenia przeciwnika, tj. obywateli, opłatą. Ustawa wprowadzająca podatek cukrowy została zatwierdzona w sierpniu, kiedy najpierw „za” zagłosowały za nią PiS i Lewica w Sejmie.

Opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, dodatek 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna), opłata zmienna to 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml – w przeliczeniu na litr napoju.

Wzrost cen

Podatek cukrowy daje o sobie znać, już na początku roku informowaliśmy o wzroście cen. Na początku kwietnia przytaczaliśmy zaś dane z raportu Centrum Monitorowania Rynku.

– Raportowany jest wzrost średniej ceny napojów gazowanych o ok. 26 proc. (z poziomu 3,33 zł do 4,20 zł za litr), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości zakupionych produktów o ok. 23 proc. w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku w porównaniu do tożsamego okresu roku 2020 – podano w raporcie za marzec.

Cejrowski o podatku cukrowym

Bardzo krytycznie o nowym podatku napisał na Facebooku znany podróżnik i publicysta Wojciech Cejrowski. – DEBILE WPROWADZIŁY PODATEK CUKROWY. I teraz towar z cukrem przyjeżdża z Budapesztu – zaczął.

– Podatki, stanowią koszt prowadzenia przedsiębiorstwa, czyli HAMUJĄ rozwój. Tak, są potrzebne na wojsko, policję etc, ale małe – MINIMALNE – przypomniał podróżnik.

– Każdy podatek osłabia przedsiębiorstwo, a słabe przedsiębiorstwo oznacza słabe zatrudnienie i słabe pensje. No ale DEBILE TEGO NIE ROZUMIEJĄ, BO SĄ DEBILAMI – podsumował Cejrowski.