Miasto w Sabaudii przegrywa w sądzie i musi zezwolić na budowę szkoły islamistycznej

Sąd administracyjny udzielił zezwolenia na budowę szkoły islamistycznej, pomimo oporu prawicowego mera miasta Albertville w Sabaudii. Miasteczko jest znane m.in. z organizacji zimowej olimpiady w 1992 roku. Teraz poszło o prywatną szkołę, którą zakłada stowarzyszenie Islamic Confederation Millî Görüs (CIMG), powiązane z Turcją.

To samo stowarzyszenie stawia meczet w Strasburgu, na który dostało nawet państwową dotację. Napięte relacje na linii Ankara-Paryż spowodowały, że w tym przypadku podniosły się głosy oburzenia.

W przypadku budowy prywatnej szkoły w Albertville sąd potwierdził jedynie obowiązujące we Francji prawo.

Prywatne szkoły można zakładać, a koro stowarzyszenie jest legalne, to rzecz wydaje się oczywista. Skoro do Francji wpuszczono dużą ilość muzułmanów, to nic dziwnego, że korzystają oni z dostępnych możliwości. Była przyczyna, jest skutek, a Francuz też okazuje się czasami mądry po… szkodzie.

Ze strony mera odrzucony przez sąd administracyjny zakaz był po prostu krzykiem alarmu wobec islamizującego się kraju. Islamska Konfederacja Millî Görüs” (CIMG) planuje założyć prywatną szkołę. Nie chodzi tu o jaką szkółkę koraniczną przy meczenie, ale placówkę na ponad 400 uczniów.

Mer Albertville Frédéric Burnier-Framboret (DVD) na łamach Le Figaro Vox stwierdza, że lokalne władze są na „pierwszej linii tego frontu”, a realia wywołują niepokój. Lokalne samorządy są jednak bezradne. Sąd administracyjny nakazał mu wydanie pozwolenia na budowę szkoły przez stowarzyszenie.

Państwo ma pewne środki. Związane z Turcją stowarzyszenie Millî Görüs „jest jedną z trzech organizacji, które odmówiły podpisania tzw. karty zasad islamu we Francji”. Zdaniem mera, taki projekt szkoły zagraża też „równowadze edukacji” w mieście. Placówka przejmie „jedną czwartą z 1200 uczniów w naszym mieście” – dodaje mer.

Powody do niepokoju są. Do tej pory publiczne szkoły są właściwie ostatnim bastionem integracji republikańskie wyznawców islamu. Szkoły islamistyczne raczej do „szanowania zasad republikańskich” namawiać nie będą.

Frédéric Burnier-Framboret twierdzi, że szkoła Millî Görüs ma przeszkodzić asymilacji młodzieży pochodzenia tureckiego. To poza tym kolejny element podkreślenia obecności islamskiej w mieście. W sercu Albertville w 2014 roku stanął już meczet wybudowany przez to samo stowarzyszenie.

Hallucinant ! Le maire d’Albertville a été mis en demeure par le tribunal administratif de Grenoble

A quoi sert le cinéma de Darmanin sur l’islam de France si les élus n’ont même pas les moyens légaux pour bloquer l’implantation des islamistes proches d’Erdogan de Milli Gorus ? pic.twitter.com/h5gabCWSVW — NOUVEAU PRÉSIDENT 2022 (@2022_president) April 11, 2021

Źródło: VA