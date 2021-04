Kompromitacja policyjnej służby. Dzielnicowy Roku napadł na bank

Na początku marca br. doszło do głośnego napadu na bank w Rozogach nieopodal Olsztyna. Okazało się, że stoi za nim policjant, który dwa lata temu zdobył tytuł Dzielnicowego Roku. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Podejrzany o dokonanie napadu na placówkę bankową w Rozogach 43-letni Marcin M. to funkcjonariusz policji z komendy powiatowej w Piszu.

Według ustaleń śledczych sprawca, posługując się bronią palną i grożąc pracownikom banku natychmiastowym użyciem tej broni i pozbawieniem ich życia, miał ukraść wówczas ponad 87 tys. zł.

Do napadu doszło 3 marca 2021 roku. Zamaskowany policjant wszedł do placówki i sterroryzował pracownicę, żądając wydania gotówki. Kobieta wydała pieniądze z kasy, po czym mężczyzna wyszedł i oddalił się w nieznanym kierunku.

Zaraz po zgłoszeniu przestępstwa na miejsce została wysłana policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza z technikiem kryminalistyki oraz przewodnicy z psami tropiącymi. Zabezpieczono ślady i zapis z monitoringu. Powiadomiono patrole policji w sąsiednich powiatach, ale bezpośrednio po napadzie nie udało się zatrzymać sprawcy.

Policjant w ręce innych policjantów wpadł po niecałym miesiącu. Przyznał się do winy, uzasadniając to trudną sytuacją finansową. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Wobec podejrzanego policjanta rozpoczęło się postępowanie. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Jak się okazało, ledwie dwa lata temu uzyskał tytuł Dzielnicowego Roku.

