Szczepionkowa kompromitacja Unii. Francuzi uznają rozmowy na temat rosyjskiej szczepionki za upokorzenie i przyznanie się do winy

Zamieszanie związane z kompromitacją Unii w sprawie szczepień nie ma końca. Koncern AstraZeneca „kpi z Europejczyków” – ocenił w niedzielę francuski sekretarz stanu ds. europejskich Clement Beaune, komentując opóźnienia w dostawach szczepionek na Covid-19. Rozmowy Berlina i Moskwy o rosyjskiej szczepionce Sputnik V nazwał „ciosem komunikacyjnym”.

Beaune ostro skrytykował opóźnienia w dostawie szczepionki firmy AstraZeneca w ostatnich tygodniach.

Krytykując brak przejrzystości w działaniach tej firmy, francuski polityk poinformował, że do brytyjsko-szwedzkiego koncernu wysłano zawiadomienie o wszczęciu procedury prawnej w związku z opóźnieniami – podały stacje RTL i LCI oraz dziennik „Le Figaro”.

Sekretarz stanu ds. europejskich stwierdził również, że „nie może zagwarantować normalnych wakacji w tym roku” z powodu mutacji koronawirusa.

– Robimy wszystko, aby możliwe były podróże najpierw między francuskimi regionami, potem po Europie. Mam nadzieję, że latem można będzie je wznowić, ale nie mogę dziś podać dokładnego harmonogramu – dodał Beaune.

Jego zdaniem wszczęcie rozmów między Niemcami a Rosją na temat zakupu szczepionki Sputnik V to „cios komunikacyjny”. Beaune tłumaczył podjęte działania „kontekstem wyborczym nad Renem”; we wrześniu w Niemczech odbędą się wybory do Bundestagu. Dla Berlina i Paryża takie rozmowy to upokorzenie i ostateczne przyznanie, że Unia Europejska zupełnie nie poradziła sobie w kwestii zakontraktowania i dystrybucji szczepionek

Widać to szczególnie w porównaniu z takimi krajami jak Izrael, czy Wielka Brytania. Eurokraci wiedzą, że szczepienia są dowodem na słuszność Brexitu, a rozmowy z Rosja na temat szczepionek upokorzeniem. W samych Niemczech trwa spór dotyczący umowy w sprawie wspólnej produkcji preparatu Sputnik V.

Jednocześnie Bruksela, Paryż i Berlin oskarżają producentów szczepionek o własne niepowdzenia. Wytwórcy mieliby dla zysków wysyłać szczepionki do innych krajów – poza Unię, gdzie mieli wynegocjowac lepsze dla siebie ceny. szefowie producentów twierdza, że Izrale, czy Wielka Brytania zawarły umowe o dostawy konkretnych ilości szczepionek w konkretnych terminach, zaś Komisja Europejska jedynie ramową umowe.

Bruksela w rozpaczliwy sposób próbując ratowac się wprowadziła „mechanizm kontroli eksportu szczepionek”. Chodzi o te dawki, które zostały wyprodukowane w fabrykach znajdujących się na terenie Unii. W praktyce sprowadza się to do przejmowania partii szczepionek przeznaczonych dla krajów spoza Unii. W marcu z błogosławieństwem Unii taka partie przejęli Włosi.

W ciągu ostatniej doby we Francji zakażenie koronawirusem stwierdzono u 34 895 osób, co zwiększyło ogólną liczbę zainfekowanych od początku epidemii w tym kraju do 5 058 680. W szpitalach w ciągu doby zmarło 176 chorych, przez co liczba zgonów wśród osób zakażonych koronawirusem wzrosła do 98 778 – podała w niedzielę Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Do szpitali przyjęto 1305 chorych na Covid-19, w tym 286 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych z koronawirusem wzrosła o 433 i wynosi teraz 30 671. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 5838 osób.

Do tej pory przeciwko koronawirusowi we Francji zaszczepiono 10 809 209 osób, tj. 16,1 proc. ludności i 20,6 proc. dorosłej populacji. Dwie dawki szczepionki otrzymało 3 721 019 osób, tj. 5,6 proc. ludności i 7,1 proc. dorosłej populacji.