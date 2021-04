Echa „Warto rozmawiać”. Lichocka chce interwencji Kurskiego, bo w TVP puszczono obiektywny materiał o lockdownie

W ostatnim „Warto rozmawiać” TVP poruszono kwestie lockdownu, szczepionek i reżimu sanitarnego. Prowadzący Jan Pospieszalski zrobił to jednak w sposób obiektywny – do czego widzowie TVP mogą nie być przyzwyczajeni. Posłanka Joanna Lichocka jest oburzona tym, że program został zaprezentowany w Telewizji Publicznej.

Jan Pospieszalski w swoim programie „Warto rozmawiać” udowadnia, że da się jeszcze w TVP robić obiektywną telewizję. W najnowszym odcinku bezkompromisowy prowadzący poruszył temat niedziałających lockdownów i ślepej wiary w szczepionki. Pisaliśmy o tym:

Nie wszystkim jednak spodobało się to, że w Telewizji Publicznej puszczono program, w którym prowadzący i goście tak rzetelnie podchodzą do tematu pandemii. Posłanka PiS, Joanna Lichocka, jest szczerze oburzona i chce interweniować u Jacka Kurskiego w tej sprawie.

– Dopiero dziś oglądam wczorajszy program „Warto rozmawiać”. Jan Pospieszalski jest zapewne przeciw lockdownowi, bo nie może zarabiać koncertami, ale w mediach publicznych podważać w środku pandemii potrzebę noszenia masek, występować przeciw ograniczeniom itp. – no to jest jednak skandal – pisze w mediach społecznościowych polityk.

– Zwrócę się od Jacka Kurskiego o wyjaśnienia, jak to możliwe, że w TVP nadawany jest program atakujący walkę z epidemią, podważający politykę rządu w tej sprawie, podważający noszenie maseczek itp. To kolejny raz, gdy coś takiego dzieje się w TVP. Niedopuszczalne przekroczenie granic – stwierdziła posłanka.

– Skandaliczny przekaz programu „Warto rozmawiać” w TVP wymaga moim zdaniem także reakcji Rady Mediów Narodowych. Na najbliższym posiedzeniu złożę projekt stanowiska RMN w tej sprawie – dodaje Lichocka.

O co chodzi? Pospieszalski zauważył w programie, że lockdowny niewiele dały w walce z pandemią, a zamknięcie służby zdrowia sprawiło, że nieleczeni są pacjenci cierpiący na choroby inne niż COVID. W programie wypowiadał się przeciwko obostrzeniom również ekspert z Warsaw Enterprise Institute – Tomasz Wróblewski.

To najwidoczniej za dużo dla posłanki, która zasłynęła dzięki pewnemu gestowi, który pokazała nomen omen w dniu, w którym przegłosowano miliardy dla TVP. Jak widać nie chciała, by były one spożytkowane na programy niezgodne z linią partyjną – broń Boże na takie, które krytykują rządowe podejście do walki z pandemią.