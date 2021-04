Konserwatywno-liberalny polityk wygrał w Ekwadorze. Daleko, ale cieszy…

Wybory odbywały się 11 kwietnia. 65-letni były bankier pokonał kandydata lewicy Andrésa Arauza. Lasso kandydował na prezydenta już po raz trzeci i okazuje się, że do trzech razy sztuka. Teraz zastąpi niepopularnego prezydenta lewicowego Lenina Moreno, który kończy czteroletnią kadencję w maju.

Lasso obiecuje redukcję deficytu budżetu do zera, ale też dwa miliony nowych miejsc pracy. Była te z zapowiedź podniesienie płacy minimalnej, podjęcia skutecznej walki z biedą, przyciągnięcie więcej inwestycji zagranicznych i walka z korupcją. PKB Ekwadoru liczącego 17,4 mln ludzi, spadło n skutek pandemii w 2020 roku o 7,8%, a zadłużenie kraju wynosi 63% PKB.

Przyszły prezydent Ekwadoru zrobił zawrotną karierę w instytucjach finansowych i przez blisko 20 lat kierował Bankiem Guayaquil. W 1999 roku Lasso krótko sprawował funkcję ministra gospodarki. Kandydował na urząd prezydenta Ekwadoru w 2013 i 2017 roku. Lasso, ojciec pięciorga dzieci, podczas kampanii podkreślał swoje przywiązanie do katolicyzmu i opowiadał się po stronie ruchów pro-life.

To dobry znak zmian w Ameryce Południowej, chociaż trzeba pamiętać, że lewicowe ugrupowania mają w parlamencie Ekwadoru dużą przewagę.

W pierwszej turze wyborów 7 lutego wygrał 37-letni Arauz, popierany przez byłego prezydenta Rafaela Correę, zwolennika „socjalizmu XXI wieku”. Arauz opierał swoją kampanię na obietnicach zwiększenia pomocy społecznej, zapowiadając m.in. wypłatę „zasiłku pandemicznego” dla miliona najuboższych rodzin.

Correa, który od czterech lat przebywa na emigracji z powodu ciążących na nim zarzutów korupcyjnych, jednak okazał się dla kandydata lewicy balastem. Swoje dołożyła niepopularność także lewicowego prezydenta Lenina Moreno.

🇪🇨 | Extremely good news from Ecuador: Guillermo Lasso (right-wing candidate) defeats Andrés Arauz (left-wing candidate and ally of Maduro and Cuba) in the 2021 presidential elections. pic.twitter.com/TtijxAaydB

— The Patriot Times (@PatriotTimes_) April 12, 2021