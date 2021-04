Prokuratura zajęła się sprawą policjanta, okładającego pałką kobietę w Głogowie. Z kolei protestująca usłyszała zarzuty [VIDEO]

W Prokuraturze Rejonowej w Głogowie zarejestrowano postępowanie ws. przekroczenia uprawnień przez policjanta, który użył pałki wobec protestującej kobiety. Kobieta została zatrzymana w niedzielę w trakcie nielegalnej demonstracji w Głogowie. Usłyszała zarzut znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej policjantów.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy prok. Lidia Tkaczyszyn powiedziała w czwartek, że w Prokuraturze Rejonowej w Głogowie zarejestrowano postępowanie z art 231 par. 1 Kk, tj. o przekroczenie uprawnień przez policjanta.

W sprawie prowadzone jest na razie postępowanie sprawdzające. „Prowadzone jest ono w oparciu o materiały, które prokuratura otrzymała z policji, ale też o materiały z zawiadomienia o przestępstwie złożonego przez osobę fizyczną, nie związaną ze zdarzeniem” – powiedziała prokurator.

Ustalę nazwisko tego policyjnego bandyty z Głogowa. Proszę o informacje na priv. Gwarantuję anonimowość. Złożę zawiadomienia do prokuratury za przekroczenie uprawnień. Za dwa lata nie będzie go w tej formacji. Będzie szukał pracy w białoruskim OMON! pic.twitter.com/rW5V2jHLaO — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) April 11, 2021

W niedzielę w Głogowie odbył się nielegalny protest około 200 osób sprzeciwiających się obostrzeniom epidemicznym. Było to kolejne tego typu zgromadzenie w tym mieście w ostatnim czasie i kolejna z tym związana interwencja policji. Podczas protestu policjanci interweniowali m.in. wobec jednej z kobiet, a film z tego zdarzenia trafił do sieci. Na fragmencie nagrania widać jak policjant uderza kobietę pałką, łapie ją za szyję i przewraca na ziemię.

Podczas nielegalnego zgromadzenia policja wystawiła 32 mandaty i 101 wniosków o ukaranie do sądu. Zatrzymano sześć osób, a wylegitymowano 196. Trzy osoby – kobietę i dwóch mężczyzn – zatrzymano z powodu agresywnego zachowania wobec policji.

W poniedziałek dolnośląska policja w mediach społecznościowych opublikowała film, na którym widać, co działo się tuż przed interwencją. Na nagraniu słychać m.in. jak kobieta obraża policjanta.

Później rzecznik dolnośląskiej policji Kamil Rynkiewicz poinformował w komunikacie, że kobieta usłyszała zarzut znieważenia i naruszenia nietykalności policjantów.

„Zatrzymana nie ustawała w kierowaniu agresji słownej również w trakcie doprowadzania do radiowozu (…) Dodatkowo zatrzymana podejrzana jest o to, iż działając w celu zmuszenia funkcjonariusza do zaniechania czynności służbowej polegającej na jej zatrzymaniu, szarpała za mundur oraz odpychała go, a także naruszała nietykalność cielesną” – napisano w komunikacie. Policja ujawniła też, że wcześniej kobieta była już notowana za znieważenie i groźby karalne.

W niedzielę wieczorem policja poinformowała na Twitterze, że Komendant Główny Policji polecił, aby oficerowie Biura Kontroli KGP szczegółowo wyjaśnili podstawy, zasadność i okoliczności związane z tą interwencją.

Źródło: PAP