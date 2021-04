Lech Wałęsa szuka pracy. Zamieścił ogłoszenie w Internecie i wycenił swoje usługi

Lech Wałęsa szuka pracy. Były prezydent zamieścił ogłoszenie na stronie internetowej flexi.pl. Zaprezentował tam swoją osobę i przedstawił oczekiwania finansowe.

Pod koniec 2020 roku Wałęsa oznajmił, że jest bankrutem. Zaskakujące wyznanie padło przy okazji pytania o świąteczne prezenty dla najbliższych.

– W tym roku nikt nie dostanie ode mnie prezentu, bo jestem bankrutem. Jeździłem i dorabiałem, to mi starczało, a teraz to się skończyło. Nie ma środków. Był czas, że miałem, to je rozdawałem. Rozdałem i stanąłem z pustą kieszenią – przyznał.

W innym z wywiadów powiedział, że prezydencka emerytura (6 tys. zł) nie starcza mu na utrzymanie rodziny, gdyż żona wydaje o tysiąc złotych miesięcznie więcej.

Były prezydent twierdził także, że kiepska sytuacja finansowa jest następstwem ogłoszonej pandemii koronawirusa. Miał bowiem zaplanowanych kilka zagranicznych wyjazdów, ale na drodze stanęły obostrzenia, restrykcje, nakazy i zakazy.

Wałęsa poszukuje pracy w Internecie

Wobec kryzysu finansowego Wałęsa postanowił zamieścił ogłoszenie o poszukiwaniu pracy. Wykorzystał do tego portal flexi.pl, który reklamuje się jako „przestrzeń dla osób po 50 roku życia, którzy chcą być aktywni”.

77-latek podał w ogłoszeniu kilka informacji o sobie.

„Doświadczony przywódca, świetny mówca, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, prezydent RP 1990 – 1995, współzałożyciel i pierwszy przewodniczący NSZZ Solidarność, poprowadzi spotkania i szkolenia z leadership, przyjmie zaproszenia na spotkania motywacyjne w firmach, ale też w rodzinach, możliwe dodatkowe usługi promocyjne, wspólne zdjęcia, autografy” – czytamy.

„Mimo, że mam emeryturę prezydencką, ale też czuję, że chcę się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem w budowaniu dobrego imienia Polski w świecie. Spotykałem się z przywódcami państw, z królami, z Papieżem, chętnie przekażę doświadczenia i wiedzę w polskich firmach, wezmę udział w ich promocji na świecie, by budować realną wartość polskiej gospodarki” – próbuje sprzedać swoją osobę.

Wałęsa wycenił także swoje usługi. Za 1-2 godzinne spotkanie życzy sobie 20 tys. złotych, jednocześnie dając do zrozumienia, że może nieco zejść z oczekiwań finansowych.