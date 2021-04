Konkurs na nagrobek Krzysztofa Krawczyka. „Kwoty od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych”

„Super Express” pisze o „konkursie na nagrobek Krzysztofa Krawczyka”. Różni ludzie zgłaszają się do bliskich muzyka – chcą sfinansować pomnik.

– Nie chcemy zwlekać z postawieniem pomnika Krawczykowi. Ewa [żona Krzysztofa Krawczyka – red.] ma pomysł, żeby na pomniku pojawiła się postać Krzysztofa, który trzyma w dłoni mikrofon, albo żeby stanęło tam jego popiersie. Mamy różne pomysły, ale chcemy to zrobić z zawodowcami, czyli z plastykami zawodowymi. Szukamy odpowiednich osób. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, czekam na kontakt – mówi „Super Expressowi” menedżer i przyjaciel Krawczyka, Andrzej Kosmala.

Jak się okazuje, wiele osób jest zainteresowanych pomocą przy projekcie.

– Zgłosili się do nas ludzie, przyjaciele i fani Krawczyka, którzy chcą sfinansować pomnik. To są kwoty od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – mówi „Super Expressowi” Kosmala.

Żona zmarłego legendarnego muzyka nie ukrywa wzruszenia wielkim sercem fanów jej męża.

– Jestem wzruszona spontaniczną reakcją ludzi i ich wielkim sercem. Choć wcale tego nie oczekiwałam, to jestem pewna, że Krzysztof ciszy się w niebie – mówi.

Krzysztof Krawczyk nie żyje

W wieku 74 lat zmarł Krzysztof Krawczyk. Piosenkarz niedawno opuścił szpital, w którym ciężko przechodził zakażenie koronawirusem.

Zmarł w wielkanocny poniedziałek. Rano źle się poczuł i został przewieziony do szpitala gdzie odszedł.

Legendarny piosenkarz zaczynał przygodę z muzyką w latach 60., a od 1973 roku rozpoczął karierę solową.

Gdy śmierć artysty została potwierdzona Krzysztofa Krawczyka zaczęli żegnać fani i przyjaciele, ludzie kultury.

