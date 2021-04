Kanada. Kolejny przypadek zakrzepu po szczepionce AstraZeneki

Kanada. Resort zdrowia informuje o o drugim w ciągu tygodnia przypadku zakrzepicy u osoby szczepionej preparatem AstraZeneca. Ministerstwo zarekomendowało jednak dalsze stosowanie tej szczepionki.

W opublikowanym oświadczeniu ministerstwo ujawniło, że osoba, u której wystąpiły objawy zakrzepicy mieszka w prowincji Alberta, jest leczona i jej stan się poprawia.

– Opierając się na dostępnym materiale źródłowym, Kanada wciąż uważa, że korzyści ze stosowania szczepionki AstraZeneca przeważają nad potencjalnym ryzykiem – głosi oświadczenie. Podkreślono, że przypadki zakrzepicy po zastosowaniu tej szczepionki „są ekstremalnie rzadkie”.

Resort zapewnił, że kanadyjskie władze zdrowotne „będą nadal pilnie obserwować stosowanie wszystkich szczepionek przeciwko Covid-19 i oceniać wszelkie nowe powody do zaniepokojenia dotyczące bezpieczeństwa”.

O pierwszym przypadku objawów zakrzepicy wiązanym z AstraZeneką poinformowano we wtorek.

Niezależny zespół doradców wcześniej rekomendował zaprzestanie podawania szczepionki osobom poniżej wieku 55 lat. Obecnie zalecenie to jest analizowane.

Niektóre państwa zaprzestają szczepień AstraZeneką. Polska szczepi

Mimo, iż szczepionki firmy AstraZeneca budzą ogromne kontrowersje, to rząd Polski przyjął radykalnie proszczepionkową pozycję, której wciąż się trzyma. Podobnie jest w całym regionie Europy Środkowej – gdy Królestwo Danii wycofało się ze szczepienia AstraZeneką, to Czesi zgłosili się do Duńczyków, chętni do odkupienia ich dawek. Pisaliśmy o tym:

W Polsce nie zaprzestano szczepień specyfikiem nawet wtedy, gdy kolejne państwa wstrzymywały podawanie AstraZeneki w oczekiwaniu na zbadanie jej bezpieczeństwa przez EMA.

