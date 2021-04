Rząd powoli znosi lockdown. Nieoficjalnie: zmiany od 26 kwietnia

26 kwietnia ma nastąpić częściowe odmrożenie gospodarki. Na początku otworzą się fryzjerzy i sklepy meblarskie.

Już jutro rząd ogłosić ma otwarcie niektórych gałęzi gospodarki. Według nieoficjalnych doniesień, w środę zapadnie decyzja o otwarciu salonów fryzjerskich, kosmetycznych i urody.

Ponadto otwarte mają zostać sklepy meblarskie oraz budowlane.

Dobre wieści czekają też rodziców najmłodszych dzieci. Dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych mają przejść na naukę w systemie hybrydowym.

Jednak na dobre wiadomości nie mają co liczyć hotelarze. Hotele będą bowiem zamknięte aż do 3 maja.

Powrócić ma za to możliwość uprawiania sportu na świeżym powietrzu do 50 osób.

„W porównaniu do ostatnich tygodni, w skali całego kraju mamy mniejszą ilość zajętych w szpitalach łóżek dla pacjentów z COVID-19, zmniejszyła się też liczba zajętych respiratorów. Mamy wykonanych ponad 9 milionów szczepień. To są drobne, ale ważne kroki, które wykonujemy na froncie walki z epidemią” – powiedziała osoba z rządowych kręgów w rozmowie z Wirtualną Polską.

Co ciekawe, rząd najpewniej postawi na regionalizację obostrzeń. Oznacza to, że na Podlasiu czy Podkarpaciu może dojść szybciej do luzowania obostrzeń, natomiast na Śląsku oraz Dolnym Śląsku prawdopodobnie zostaną one przedłużone.

Regionalizacja ma wynikać z dynamiki nowych zakażeń.

Źródło: Wirtualna Polska