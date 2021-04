Janina Ochojska oszalała?! Apeluje o OBOWIĄZKOWE szczepienia przeciwko koronawirusowi

Szczepienie przeciwko COVID-19 powinno być obowiązkowe – uważa założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, europosłanka Janina Ochojska . Namawiam do szczepienia się, ponieważ skutki covidu są straszne, a nie znamy jeszcze wszystkich – dodaje.

Ochojska w programie „Onet Rano” na portalu Onet.pl zwróciła uwagę, że na początku pandemii nie było akcji informacyjnej, która uświadamiałaby ludziom, czym jest choroba COVID-19 i dlaczego tak ważne jest szczepienie się.

„Szczepienia na polio były obowiązkowe. Szczepili się wszyscy, myśląc też o tym, żeby nie zarażać innych. Nie wiem, czy więzi społeczne osłabły, czy fakt, że informacja jest łatwo dostępna, więc ludzie ją różnie interpretują i każdy teraz decyduje, szczepienie nie jest obowiązkowe. Uważam, że powinno być” – powiedziała Ochojska.

Wskazała, że wcześniej szczepionki na covid nie były tak dostępne jak teraz, kiedy może się zaszczepić właściwie każdy.

„Namawiam do szczepienia się, ponieważ czytam o skutkach covidu i muszę powiedzieć, że one są straszne, bo nie tylko osłabiają ludzi, ale niszczą organy wewnętrzne, nie znamy jeszcze wszystkich skutków covidu. Po co narażać się na walkę z tą chorobą przez lata, skoro można się zaszczepić?” – dodała Ochojska.

Oczywiście każdy powinien mieć prawo zaszczepić czym chce. O ile w ogóle chce.

Tymczasem wprowadzane od miesięcy zasady reżimu sanitarnego sprawiają, że szczepienia robią się pośrednio obowiązkowe. W instytucjach państwowych, na przykład w wojsku, osobom niezaszczepionym wstrzymuje się możliwość awansu.

Unia Europejska z kolei chce wprowadzić tzw. paszporty covidowe. Bez zaszczepienia się bądź negatywnego wyniku testu na koronawirusa nie będzie można np. podróżować.

Ochojska idzie o krok dalej i apeluje, aby szczepienia przeciwko COVID-19 były po prostu obowiązkowe. Czy to szaleństwo kiedyś się zakończy?