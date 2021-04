Kiedy Niedzielski poda się do dymisji za 100 tys. zgonów? Minister oburzony pytaniem [VIDEO]

Minister zdrowia gościł w Radiu ZET. Pod koniec wywiadu prowadząca Beata Lubecka zadała Niedzielskiemu pytanie w imieniu słuchacza:

– Kiedy pan się poda do dymisji za ograniczenie do służby zdrowia, która skutkuje śmiercią ponad 100 tysięcy ludzi? – padło pytanie.

Chodzi o nadmiarowe zgony względem średniej z ostatnich pięciu lat w Polsce, których jest znacznie więcej niż zgonów z powodu koronawirusa lub koronawirusa i chorób współistniejących.

– Bez komentarza takie pytania zostawiam. I bardzo mi przykro, że pani redaktor takie pytania wyciąga przed nawias i zadaje – uciekł od odpowiedzi oburzony Niedzielski.

Bardzo dobre pytanie, nie wiem o co to oburzenie🤔⁉️ Polacy mają prawo zadawać niewygodne pytania politykom, a jak im się nie podobają pytania, to zawsze można się podać do dymisji i poszukać sobie inną pracę pic.twitter.com/5IzFJRzagY

— Wolność__Słowa (@WolnoscO) April 20, 2021