Masny, Sommer: Morawiecki między Gomułką, a Gierkiem! KTO GO ZATRZYMA? [VIDEO]

Czy Mateusz Morawiecki cofnie nas do PRL? Marcin Masny komentuje ostatnie posunięcia rządu.

Dziennikarz Marcin Masny był gościem programu Tomasz Sommer Extra. Tematem rozmowy był PRL, a „dobra zmiana”.

Tomasz Sommer ocenił, że PRL wraca dzisiaj i to w sposób karykaturalny. Jednak red. Masny na wstępie podkreślił, że obecny socjalizm „jest socjalizmem innym” i „ma więcej ludzkiej twarzy”.

Czy Mateusz Morawiecki jest bliższy Gomułce czy Gierkowi? „Ja bym powiedział, że Gierka za nadto szanuję. Jak na wielkorządcę moskiewskiego był naprawdę niezły. Represje polityczne w Polsce były bardzo skromne” – ocenił red. Masny.

„Na tle obozu sowieckiego Polska była krajem sporej wolności. (…) Nie było źle. Można było sobie pozwolić na nieporównywalnie więcej niż w NRD” – podkreślił dziennikarz.

„Dlatego do Gierka bym go [Morawieckiego – red.] nie porównywał, bo Gierek był za dobry. Do Gomułki też nie, bo Gomułka był jednak komunistą” – dodał dziennikarz. Red. Masny ocenił, że nie jest pewne, że zobaczymy po najbliższych wyborach Morawieckiego w akcji, bo PiS najpewniej straci władzę.

„Morawiecki nie jest komunistą. Może wprowadzać komunizm jak mu każą. Będzie to robił powoli, z ociąganiem, niechętnie” – ocenił dziennikarz.

Źródło: Tomasz Sommer Extra