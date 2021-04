Szczawiński przewidział koniec epidemii. Teraz apeluje: „Stop lockdown. Natychmiast!”

Krzysztof Szczawiński, matematyk i były pracownik londyńskich banków i funduszy inwestycyjnych z kilkunastoletnim doświadczeniem w modelizowaniu procesów społecznych, trzy tygodnie temu ogłosił koniec tej epidemii koronawirusa. Jego przewidywania sprawdzają się. Teraz naukowiec apeluje o natychmiastowe zakończenie lockdownu.

„Równo trzy tygodnie temu, w dniu szczytu, ogłosiłem że to już jest szczyt i że teraz będą szybkie spadki – no i dokładnie się to sprawdza… To oczywiście akurat nie było trudne do przewidzenia, jak się rozumie jak to działa, ale jakoś ani rząd ani nikt inny tego wtedy nie ogłosił…” – napisał Szczawiński.

„Znacznie trudniej było przewidzieć ponad rok temu, że jak będziemy robić to co robiliśmy, to nic nie osiągniemy, fala zakażeń i tak dotknie większości Polaków, będziemy mieli dziesiątki tysięcy zgonów, a dodatkowo zniszczymy życie i zdrowie milionów ludzi – a z takim właśnie przekazem próbowałem wtedy dotrzeć do decydentów, oferując inne rozwiązanie: żeby pozwolić fali zakażeń jak najszybciej przejść przez młodych i zdrowych, przez ten krótki czas jak najlepiej chronić starszych i wrażliwych (przez krótszy czas by się dało to zrobić dużo lepiej niż przez ponad rok, co by pozwoliło ograniczyć liczbę zgonów do paru tysięcy…), a chorych normalnie leczyć, i wszystkim pozostałym nie rozwalać normalnego życia – Polska mogła z tego wyjść jako totalny zwycięzca tej epidemii, a tak to mamy jeden z najtragiczniejszych przebiegów jeśli chodzi o liczbę zgonów…” – podkreślił.

„Firma” już wybrała

Szczawiński zaznaczył, że dotarł ze swoim przekazem do kilku ministrów. Ci potwierdzili, że jego modele są bardziej kompletne niż te, z których korzysta Ministerstwo Zdrowia. To jednak nie oznacza, że resort chciał z nich skorzystać. „W końcu usłyszałem że «firma» obrała już jakiś model działania i że nie da się tego już zmienić o 180 stopni… No to mamy wyniki jakie mamy…” – podsumował Szczawiński.

Matematyk przypomniał, że przez ostatni rok mnóstwo było „takich przewidywań rządu, co do liczb, co do podejmowanych działań, co do trwania i przebiegu tej epidemii, które, w odróżnieniu od moich, kompletnie się nie sprawdzały”.

„No więc nic tak nie świadczy o zrozumieniu całego tego procesu jak zdolność do trafnych przewidywań (jak to ładnie mówią Francuzi: Savoir c’est prévoir) – dlatego jak rząd mówi że nabywamy odporność zbiorową dzięki szczepieniom, a ja mówię, że mamy ją głownie dzięki naturalnie nabytej odporności po kontakcie z wirusem 20-stu milionów Polaków, na co nakłada się sezonowość, to sami zdecydujcie komu lepiej wierzyć…” – dodał.

Naukowiec podkreślił, że tak samo dotyczy to wszelkich innych aspektów.

Zakończyć lockdown

Zaapelował też o zakończenie locdownu. „Stop Lockdown Natychmiast!! To już jest koniec tej epidemii w Polsce!” – podkreślił.

Szczawiński zaznaczył, że spadki pozytywnych wyników testów utrzymują się na poziomie rzędu 40 proc. tygodniowo we wszystkich województwach. Jak podkreślał, regionalizacja koronarestrykcji nie ma więc wpływu na liczbę zachorowań. W jego ocenie „to tylko taki teatr, że niby coś tam się wnikliwie analizuje – zresztą tak samo jak z tym rozróżnianiem zamykanych branż i całą resztą…”.

Źródło: Facebook