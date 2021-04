Cenowy armagedon 2021. Nadciągają gigantyczne podwyżki. To będzie drogi rok

Tak wysokich rachunków Polacy jeszcze nie płacili. W 2021 roku czeka nas prawdziwy armagedon, jeśli chodzi o podwyżki cen. Wzrośnie wiele opłat, część z nich dość znacząco.

W czasie kryzysu gospodarczego wywołanego przez mniemaną pandemię COVID-19 i działania rządu z nią związane, Polacy muszą łapać się za kieszenie. To będzie naprawdę drogi rok.

Gaz

Po pierwsze wzrosną rachunki za gaz. Urząd Regulacji Energetyki przyjął nową taryfę PGNiG, która oznacza, że średnia cena gazu wzrośnie o 5,6 procent.

Kwota podwyżki nie będzie aż tak znacząca, ale w skali roku może wynieść ponad 100 złotych. – Najbardziej odczują to gospodarstwa domowe, które korzystają z gazu w celu ogrzewania domu i mieszkania – podaje money.pl.

Prąd

Po drugie, wyższą kwotę zobaczymy na rachunkach za prąd. To również efekt decyzji Urzędu Regulacji Energetyki, który zgodził się na wyższe taryfy. W tym przypadku czeka nas podwyżka cen o 3,6 procent.

To jednak nie wszystko, bo do tego dochodzi wprowadzona przez rząd opłata mocowa. To już nie kilka, ale kilkanaście procent podwyżki, co oznacza, że w skali roku zapłacimy ok. 140 złotych.

Ogrzewanie

Wzrosną także taryfy za ogrzewanie. To efekt zmian, nad którymi pracuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a które dotyczą „szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło”.

Jakie to będą konkretnie kwoty nie wiadomo, jednak nieoficjalnie mówi się o tym, iż podwyżka wyniesie od 5 do 10 procent. Jedno jest pewne – także w tym przypadku taniej już było.

Woda

Kolejnym rachunkiem, na którym zobaczymy wyższą cenę, będzie ten za wodę. To o tyle nieprzyjemna informacja, iż już teraz Polska jest jednym z liderów Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o ceny jakie płacimy za wodę w przeliczeniu na zarobki.

Średnia cena wody może wzrosnąć o 20 procent, a w skrajnych przypadkach na rachunkach możemy zobaczyć kwotę blisko o połowę wyższą od obecnej. Wszystko zależy od konkretnego samorządu – podwyżki szykuje jednak aż 90 procent z nich.

Podatki 2021

To jednak nie jedyne podwyżki, które w 2021 roku już odczuwają Polacy. 1 stycznia opublikowaliśmy listę podatków i opłat, które od nowego roku uderzyły w kieszenie Polaków.

Wśród nowych lub podwyższonych opłat i podatków znajdują się m.in. podatek cukrowy, składka na ZUS, abonament, opłata OZE, VAT od zakupów spoza UE, podatek od nieruchomości, wywóz odpadów, opłata za psa, podatek od deszczu, podatek handlowy, opłata uzdrowiskowa i wiele innych.

Źródło: money.pl/nczas.com