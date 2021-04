PILNE! Nowe zalecenie GIS. Wybory na prezydenta Rzeszowa nie odbędą się w maju?

Przedterminowe wybory samorządowe należy przełożyć z powodu wciąż nieustabilizowanej sytuacji epidemicznej – ocenił GIS. Zalecana jest – jak podano w piątkowym komunikacie – druga dekada czerwca 2021 r. Stanowisko jest odniesieniem do wyborów prezydenckich w Rzeszowie, które zaplanowane są na 9. maja.

W komunikacie wskazano, że podczas drugiej i trzeciej fali epidemii w Polsce, daty przedterminowych wyborów wójtów i burmistrzów oraz wyborów uzupełniających do rad gmin zostały przesunięte – po rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego, uzasadnionej niekorzystną sytuacją epidemiczną w kraju.

„Pomimo tendencji schyłkowej trzeciej fali zachorowań na SARS-CoV-2 oraz prognozy poprawy sytuacji w najbliższych tygodniach, ciągle należy brać pod uwagę dynamicznie zmieniającą się sytuację i ryzyko wzrostu zachorowań – w szczególności pod kątem pojawiania się nowych wariantów koronawirusa” – ocenił w komunikacie GIS.

Zauważono w nim, że biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną w kraju, obostrzenia zdejmowane są ostrożnie, po gruntownej analizie epidemiologicznej w zestawieniu z sytuacją społeczno- ekonomiczną w kraju.

„W opinii Głównego Inspektora Sanitarnego przedterminowe wybory samorządowe należy przełożyć z powodu wciąż nieustabilizowanej sytuacji epidemicznej. Zalecanym rozwiązaniem jest przełożenie wszelkich przedsięwzięć wyborczych na drugą dekadę czerwca 2021 r.” – poinformował GIS.

Oczywiście najważniejsze przedterminowe wybory samorządowe w Polsce, to te na prezydenta Rzeszowa, które zaplanowano na 9. maja. Jeśli rządzący zastosują się do zalecenia GIS, to mieszkańcy tego miasta zagłosują na nowego prezydenta ponad miesiąc później.

Z ramienia Konfederacji, kandydatem na to stanowisko jest prezes Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun.

10 lutego dotychczasowy prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc ogłosił rezygnację z zajmowanego od ponad 18 lat stanowiska ze względów zdrowotnych, a na swojego następcę zaproponował polityka Solidarnej Polski, wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła.

