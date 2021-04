Hiszpania w szponach lewicy. Prokuratorskie śledztwo za porównanie wydatków na imigrantów i emerytów

Hiszpańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie szerzenia nienawiści przez VOX. Prawicowa partia rozwiesiła plakaty porównujące wydatki na nielegalnych, młodych imigrantów z emeryturami jakie otrzymują Hiszpanie.

4 maja odbędą się w Hiszpanii wybory do władz regionalnych Madrytu. W czasie kampanii VOX rozwiesił w mieście plakaty, na których porównuje wydatki na nielegalnych, młodocianych imigrantów z emeryturami hiszpańskich seniorów.

Na plakatach widać zamaskowaną twarz imigranta w kapturze i starszej pani. Napis głosi: „Mena (nieletni imigrant) 4700 euro miesięcznie. Twoja babcia 426 euro emerytury miesięcznie”.

VOX opublikował zdjęcie plakatu na Twitterze i napisał: „Hiszpanie nie musza wspierać swymi podatkami mężczyzn, nielegalnych imigrantów, którzy przekraczają nasze granice. Po 4 maja VOX odeśle Menas (nieletnich imigrantów) z kraju do rodziców, a jeśli popełnili przestępstwo to do więzień”.

Donosy na partię w sprawie „siania nienawiści” złożył m.in rywal polityczny premier Pedro Sanchez, lider Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej. To „ atak na najbardziej bezbronne dzieci w naszym kraju” – oznajmiła minister praw socjalnych komunistka Ione Belarra z Podemos.

Podobnie donosy złożyły UNICEF i Caritas. Międzynarodowe organizacje chcą więc wtrącać się w kampanię wyborczą w Hiszpanii. Po doniesieniach prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie szerzenia nienawiści.

Hiszpański nadawca RTVE stara się zakłamać wymowę plakatu i stwierdził, że przedstawione liczby są fałszywe. Nieletni imigranci nie dostają bowiem do ręki 4700 euro miesięcznie. Tyle wynoszą koszty zakwaterowania i wszystkie inne wydatki na utrzymanie nielegalnego imigranta. Nikt jednak nie zakwestionował samych wydatków na imigrantów ani wysokości emerytury.

Podobne dane odnotowano we Francji, gdzie w 2019 r. nieletni migranci kosztowali francuskiego podatnika około 2 mld euro rocznie, przy czym na każdego imigranta państwo francuskie wydawało 4166 euro miesięcznie

Hiszpańska kampania plakatowa ma miejsce zaledwie kilka tygodni po tym, jak lider VOX, Santiago Abascal, został zaatakowany podczas wiecu w rejonie Vallecas w Madrycie podczas przemówienia przez lewackie bojówki. Hiszpańska policja oskarża ministra spraw wewnętrznych, homoseksualistę Fernando Grande-Marlaskę o dopuszczanie do napadów i prowokowanie ich.