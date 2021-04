Powrót do normalności. Grzegorz Braun zorganizował piknik dla rodzin w Rzeszowie [RELACJA FOTO/VIDEO]

„Strefa uśmiechu na Lisiej Górze” – pod tym hasłem odbył się piknik zorganizowany przez posła Grzegorza Brauna w Rzeszowie. Na miejscu można było zobaczyć obrazki, których dawno już nie oglądaliśmy – tak wygląda normalność.

Na Lisiej Górze stanęła m.in. dmuchana zjeżdżalnia. Dla dzieci była wata cukrowa, a dla rodziców darmowa kawa i ciastka brownie.

– Zapraszam do STREFY UŚMIECHU w Rzeszowie, na Lisiej Górze – będą atrakcje dla dzieci, plenerowe atelier do rodzinnych fotografii itp. – zapowiadał Braun.

Festyn zorganizowany przez Grzegorza Brauna odbił się szerokim echem w Internecie. Poseł wszedł w trendy na Twitterze, a w mediach społecznościowych furorę robią zdjęcia z pikniku.

