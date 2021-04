„Czeka nas tsunami”. Po weekendzie majowym ruszają opóźnione zabiegi

Przez rok Polacy mieli utrudniony dostęp do opieki medycznej, gdyż państwową służbę zdrowia podporządkowano walce z jedynym modnym w tym sezonie koronawirusem. Teraz od 4 maja ma czekać nas odmrożenie zabiegów planowych, a lekarze ostrzegają, że czeka nas prawdziwe tsunami.

Po ponad roku służba zdrowia Polacy mogą wreszcie doczekać się zaplanowanych zabiegów. Niestety wiele osób nie ma takiej szansy, gdyż rok 2020 i 2021 przyniosły rekordową liczbę nadmiarowych zgonów. Ci którzy wciąż czekają na swe zabiegi lub którzy będą ich potrzebować w najbliższym czasie muszą liczyć się z problemami, przed którymi ostrzegają lekarze.

„Czeka nas tsunami”

– Od 4 maja wycofujemy ograniczenia dotyczące zabiegów planowych – zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Lekarze jednak nie mają złudzeń, że czekają nas kolejne problemy organizacyjne – nawarstwienie pacjentów, którzy czekają na swój zabieg, a do tego problemy kadrowe.

– Proszę sobie nie wyobrażać, że 4 maja jak za machnięciem czarodziejskiej różdżki ruszą opóźnione zabiegi. Proszę pamiętać, ze zabiegi wstrzymuje nie tylko brak łóżek, ale przede wszystkim brak kadr – mówił w TOK FM prof. Krzysztof Jerzy Filipiak z Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Podkreślił, że może brakować np. anestezjologów.

Zwrócił też uwagę na opóźnienia w kardiologii. – Przypuszczamy, że część osób z zawałem serca nie zgłosiła się do szpitali i przeszła go jak dawniej – w domu. I te osoby zgłoszą się za dwa, trzy, cztery miesiące z ciężką pozawałową niewydolnością serca. To będzie takie tsunami pacjentów kardiologicznych – ostrzega prof. Filipiak.

100 tys. nadmiarowych zgonów

Skala opóźnień zdaniem lekarza jest „bardzo duża”. – (…) proszę pamiętać, że to są zamrożone zabiegi jeszcze z ubiegłego roku, ochrona zdrowia duży cios dostała jesienią, podczas drugiej fali, a trzecia fala okazała się jeszcze groźniejsza i spowodowała, że placówki są pod ścianą – wskazywał.

Prof. Filipiak przypomniał też, że „od marca 2020 roku do marca 2021 roku umarło ponad sto tysięcy nadmiarowych osób”. – To nie są ofiary tylko COVID-19, ale ofiary przede wszystkim tego, że przy takim przeciążeniu system nie był w stanie zapewnić odpowiedniej opieki lekarskiej – podkreślił.