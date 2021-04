Jarosław Gowin zapowiedział „intensywny kalendarz odmrażania gospodarki”. Siłownie otwarte już za kilka dni?!

Wicepremier Jarosław Gowin zapowiedział, że w środę zaproponuje kalendarz odmrażania gospodarki. Jego zdaniem od 4 maja powinien zostać otwarty cały handel detaliczny oraz siłownie, ogródki przy restauracjach, a hotele mogły przyjąć do połowy gości.

Wicepremier oraz minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin poinformował podczas wtorkowego spotkania pod przewodnictwem rezydenta Andrzeja Dudy ws. planu odmrażania gospodarki, że w środę podczas posiedzenia rządowego zespołu zarządzania kryzysowego zaproponuje propozycje dot. kalendarza odmrożenia gospodarki.

Wicepremier poinformował, że zarekomenduje, by od 4 maja mogła zostać otwarta całość handlu detalicznego, kluby fitness oraz to, by mogły otworzyć się ogródki restauracyjne.

Dodał, że jego zdaniem od 4 maja hotele powinny móc zacząć przyjmować gości, choć do połowy obłożenia w danym obiekcie.

Według Gowina „kalendarz odmrażania” powinien być intensywny, tak by od 1 czerwca mogła się otworzyć cała gospodarka, choć w reżimie sanitarnym.

