PiS dogadał się z Lewicą. Ucieszony Biedroń: rząd zgodził się na nasze warunki

– Po pewnych negocjacjach, rząd zgodził się na warunki Lewicy ws. Krajowego Planu Odbudowy – powiedział po spotkaniu z premierem Robert Biedroń europoseł Lewicy.

– Rozmowy były bardzo konkretne – podsumował wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. – Cieszymy się, że jest ugrupowanie, które poważnie podchodzi do sprawy, najważniejszej teraz dla Polaków – komplementował Lewicę polityk.

– Decyzje ogłosi premier o 12:00 – dodał wiceminister Funduszy i Polityki regionalnej, Waldemar Buda.

Ze strony rządowej w spotkaniu uczestniczyli: premier Mateusz Morawiecki, szef KPRM Michał Dworczyk, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele klubu PiS: szef klubu, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, rzeczniczka PiS Anita Czerwińska oraz posłanka Anna Kwiecień.

Z kolei Lewicę reprezentowali: wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, europoseł Robert Biedroń, poseł Adrian Zandberg oraz członkowie prezydium klubu: Beata Maciejewska, Magdalena Biejat i Dariusz Wieczorek.

Lewica zawiąże ścisłą współprace z rządem

– Będziemy obserwowali jak sytuacja będzie się rozwijała. Uzgodniliśmy szanowni państwo i chciałbym to państwu także przekazać, że wszystkie te rzeczy, które zostały wynegocjowane, muszą znaleźć swoje zapisy w Krajowym Planie Odbudowy. Muszą znaleźć swoje zapisy także w tym wszystkim, co zostanie wysłane do Komisji Europejskiej. To jest warunek sine qua non dalszych rozmów i chciałem państwu powiedzieć, że także z ramienia Lewicy będzie trzyosobowy zespół kontaktowy, który będzie w tej sprawie współpracował z rządem – mówił Robert Biedroń podczas konferencji prasowej w Sejmie.

PiS zgadza się na warunki Lewicy

Lewica uzależniła swoje poparcie dla głosowania za ratyfikacją decyzji o zwiększeniu zasobów własnych od kilku przedstawionych w poniedziałek postulatów. Są to: co najmniej 30 proc. środków dla samorządów; 400 mln euro dla zagrożonych przez epidemię branż; zbudowanie 75 tys. tanich mieszkań na wynajem; 1 mld euro na szpitale powiatowe; przygotowanie szczegółowego planu wydatków; powołanie Komitetu Monitorującego wydawanie środków.

Rozmawiają z Lewicą, a z Solidarną Polską się kłócą

Zgody w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE koniecznej dla uruchomienia Funduszu Odbudowy nie ma w tzw. „Zjednoczonej Prawicy” – ratyfikacji sprzeciwia się Solidarna Polska. Politycy SP krytykowali projekt obecnego unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy od początku, m.in. mechanizm powiązania budżetu z kwestią praworządności; obecnie zwracają uwagę na kwestię pożyczek, z których częściowo ma być finansowany Fundusz. Lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro mówił m.in. że jego ugrupowanie nie godzi się, żeby „Polska brała odpowiedzialność za długi innych krajów UE np. Grecji”

Źródło: NCzas, PAP