Paszporty covidowe przyspieszają. Jest nieoficjalny termin

Paszporty covidowe wejdą w życie wcześniej, niż się komukolwiek wydaje. Coś, co jeszcze do niedawna brzmiało jak szalona teoria spisowa, staje się faktem. Według informacji RMF FM segregacja sanitarna ma zacząć obowiązywać w Polsce już pod koniec maja.

Paszporty covidowe przez Unię Europejską oficjalnie nazywane są „Zielonym Certyfikatem Cyfrowym”.

Każdy otrzyma swój numerek w postaci kodu QR, na którym (przynajmniej na początku) zawarte będą informacje o szczepieniu, negatywnym teście lub o przebytej chorobie COVID-19.

W ten sposób obywatele z właściwymi danymi w paszporcie covidowym mają mieć dostęp do usług. Aktualnie mowa o swobodnych podróżach po UE, ale nie można wykluczyć, że totalniackie praktyki zatoczą znacznie szersze koło. Już tu i ówdzie słychać o pomysłach, by na przykład tylko zaszczepieni mieli wstęp do restauracji.

Orędownikiem takiego rozwiązania jest chociażby Jarosław Gowin z Porozumienia.

Jak podaje RMF FM, powołując się na informacje z Brukseli, testy techniczne paszportu covidowego rozpoczną się już 10 maja. Weźmie w ich udział kilka państw.

Pod koniec maja testy ruszą na szeroką skalę. Do tego grona, wraz z Cyprem, Danią, Irlandią, Łotwą, Portugalią, Rumunią i Słowenią, należeć będzie Polska. Pod koniec maja w kraju nad Wisłą zaczną obowiązywać paszporty covidowe.

Z kolei od 30 czerwca br. wszystkie kraje UE mają uzyskać wzajemny dostęp do danych z „Zielonych Certyfikatów Cyfrowych”.

Jak dodaje RMF FM, na testy paszportów nie zdecydowały się władze Belgii, Słowacji i Węgier.

