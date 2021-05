Korwin-Mikke atakowany za Hitlera i Holokaust. Sommer: Nie mógł wiedzieć, bo…

Tygodnik „Sieci”, piórem Jakuba Maciejewskiego, uderzył w Janusza Korwin-Mikkego. Poszło o słynne już zdanie: „Nie ma dowodów, że Hitler wiedział o Holokauście”. Tomasz Sommer zwraca uwagę, że nie mógł wiedzieć, bo taki termin wówczas nie istniał.

Red. Maciejewski zarzucił politykowi Konfederacji szeroki zestaw „wykroczeń”: wygaduje głupoty, urabia społeczeństwo, stosuje metody sowieckich komunistów i posługuje się antypolskim kłamstwem.

Sugeruje też, że „światopogląd LGBT i światopogląd Korwinowców” jest do siebie bardzo zbliżony i wyklucza istnienie innej hierarchii wartości.

Artykuł opublikowany na portalu braci Karnowskich skomentował w mediach społecznościowych Korwin-Mikke. Wskazuje, że red. Maciejewski „miota obelgi, obraża, oskarża, bredzi o Katyniu, 55 płciach, walce klas, Bastiacie i o tym, że ‚jest bardzo dużo dowodów'”.

Po czym w artykule nie przedstawia ani jednego dowodu. Korwin-Mikke pyta także, dlaczego słynne stwierdzenie miałoby być właściwie antypolskim kłamstwem.

Proszę to KONIECZNIE przeczytać: https://t.co/0JWPMp01wA

P.Jakub Maciejewski miota obelgi, obraża, oskarża, bredzi o Katyniu, 55 płciach, walce klas, Bastiacie i o tym, że "jest bardzo dużo dowodów". I ANI CIENIA ani jednego!!

Nb.: dlaczego ma to być kłamstwo "anty-polskie"??? — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) May 5, 2021

Do sporu włączył się także red. Tomasz Sommer. Przypomniał, że Korwin-Mikke nie przekonuje, iż Hitler nie wiedział, tylko że nie ma dowodu na to, że wiedział, a to dwie różne sprawy. Dodał, że właściwie to Hitler nie mógł wiedzieć konkretnie o Holokauście, bo wówczas takie pojęcie jeszcze nie istniało.

„Pan Maciejewski rzeczywiście ma jakiś problem, bo nie rozumie znaczenia zdań. Stwierdzenie, że Hitler nie wiedział, to zupełnie co innego niż stwierdzenie, że nie ma dowodu na to, że wiedział. Inna sprawa, że nie mógł nawet wiedzieć, bo pojęcie zaistniało post factum” – pisze Sommer.

Pan Maciejewski rzeczywiście ma jakiś problem, bo nie rozumie znaczenia zdań. Stwierdzenie, że Hitler nie wiedział, to zupełnie co innego niż stwierdzenie, że nie ma dowodu na to, że wiedział. Inna sprawa, że nie mógł nawet wiedzieć, bo pojęcie zaistniało post factum. https://t.co/xZuhuhv1i6 — Tomasz Sommer (@1972tomek) May 5, 2021

